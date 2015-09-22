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Кесельбренер Леонид


22.09.2015 Минкомсвязь, Казначейство, ФОМС, ФАС, Минобороны, ФСС, МЧС, ФСКН, ФТС, Счетная палата среди участников «ИКТ в госсекторе» 1
16.09.2015 Минкомсвязь, Казначейство, ФОМС, ФАС, Минобороны, ФСС, МЧС, ФСКН, ФТС, Счетная палата среди участников «ИКТ в госсекторе» 1
08.09.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
21.08.2015 В Северной Осетии обсудили вопросы развития региональной информатизации 1
20.08.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
13.03.2015 Минкомсвязи, ПФР, Казначейство примут участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
06.03.2015 В конференции «ИКТ в госсекторе» примут участие Минкомсвязи, ПФР, Казначейство, ФССП и другие 1
27.02.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
23.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
18.09.2014 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, Росреестра и ИТ-директора 10 регионов соберутся на конференции 23 сентября 1
09.09.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
02.09.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
19.08.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.07.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
15.07.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
04.04.2014 Минкомсвязи и регионы: откровенный разговор об электронном правительстве. ВИДЕО 1
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 1
12.03.2014 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2014» 1
28.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе» 1
19.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
29.10.2013 Все госучреждения Северной Осетии переедут в облако 1
07.10.2013 18 октября в Казани пройдет ИТ-форум «Информатизация как стимул развития регионов России» 1
03.06.2013 Электронное правительство на паузе? CNews опросил регионы 1
28.03.2013 ИКТ в госсекторе: взгляд из регионов 1
04.03.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
20.02.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
28.01.2013 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1
30.11.2012 CNews FORUM 2012: РСО-Алания отчиталась о своих ИТ-проектах 5
23.11.2012 ИКТ в здравоохранении: Справится ли Россия? 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
13.11.2012 ИКТ в здравоохранении: Справится ли Россия? 1
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
02.10.2012 ИКТ в госсекторе: регионы ждут новой волны 1
11.09.2012 ИКТ в госсекторе: Тенденции изменились 1

Публикаций - 49, упоминаний - 53

Кесельбренер Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 752 17
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 13
Microsoft Corporation 11143 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 6
VK - Mail.ru Group 2485 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 5
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 3
Brocade Communications Systems 143 3
SAP CIS - САП СНГ 757 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
TmaxSoft 44 1
Летограф - Letograf 65 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Газпромбанк - ГПБ 693 3
ЕС-лизинг 13 2
Открытие ФК 538 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 9
Федеральное казначейство России 766 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Счётная палата РФ 461 3
Правительство РФ 2207 3
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Росимущество - Управления информационных технологий 11 2
Правительство Чувашской Республики 15 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 1
Правительство Самарской области 48 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 25 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 3
Безопасный город 347 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 4
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 4
Google Android 10751 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5742 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
IBM Cognos BI 143 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Козырев Алексей 270 9
Лысенко Эдуард 209 8
Четвернин Алексей 651 8
Шадаев Максут 384 7
Гуральников Сергей 161 7
Авербах Владимир 121 7
Никуличев Андрей 43 7
Евраев Михаил 222 6
Елистратов Николай 90 6
Разумовский Дмитрий 70 5
Звягина Наталья 64 5
Фомичев Олег 107 5
Херсонцев Алексей 48 5
Громов Иван 96 5
Ивакин Роман 49 5
Клементьев Андрей 18 4
Казарин Станислав 100 4
Нечепоренко Юрий 25 4
Скляр Алексей 49 4
Прокошев Андрей 30 4
Холодняков Юрий 15 4
Матвеева Татьяна 83 4
Оголь Елена 24 4
Абызов Михаил 64 4
Петрушин Андрей 64 4
Соколов Олег 51 4
Федулов Владислав 58 4
Власов Сергей 76 4
Дюбанов Анатолий 86 4
Лопаткин Герман 102 4
Ермолаев Артем 340 4
Стрельцов Андрей 53 4
Бойко Елена 151 4
Нестеренко Татьяна 36 4
Быстров Константин 19 3
Данилин Дмитрий 12 3
Гаттаров Руслан 117 3
Шмид Александр 18 3
Козырь Сергей 30 3
Сапельников Сергей 100 3
Россия - Российская федерация - РФ 57617 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 8
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 8
Россия - Вологодская область 317 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Россия - Калужская область 574 5
Россия - Ростовская область 864 4
Россия - ПФО - Казань 1521 4
Россия - Республика Мордовия 390 4
Европа Западная 618 4
Россия - Самарская область 566 3
Восточная Европа 1688 3
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 3
Россия - Новосибирская область 818 3
Россия - Владимирская область 368 3
Россия - Челябинская область 660 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 2
Россия - Пенза 256 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Россия - Волгоградская область 400 2
Европа 3781 2
Россия - Ульяновская область 354 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - Владикавказ 133 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Саратовская область 346 1
Россия - Калининградская область 541 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 8
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 165 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 4
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 8
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1991 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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