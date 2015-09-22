Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кесельбренер Леонид
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Публикаций - 49, упоминаний - 53
Кесельбренер Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
|Газпромбанк - ГПБ 693 3
|ЕС-лизинг 13 2
|Открытие ФК 538 1
|МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
|Козырев Алексей 270 9
|Лысенко Эдуард 209 8
|Четвернин Алексей 651 8
|Шадаев Максут 384 7
|Гуральников Сергей 161 7
|Авербах Владимир 121 7
|Никуличев Андрей 43 7
|Евраев Михаил 222 6
|Елистратов Николай 90 6
|Разумовский Дмитрий 70 5
|Звягина Наталья 64 5
|Фомичев Олег 107 5
|Херсонцев Алексей 48 5
|Громов Иван 96 5
|Ивакин Роман 49 5
|Клементьев Андрей 18 4
|Казарин Станислав 100 4
|Нечепоренко Юрий 25 4
|Скляр Алексей 49 4
|Прокошев Андрей 30 4
|Холодняков Юрий 15 4
|Матвеева Татьяна 83 4
|Оголь Елена 24 4
|Абызов Михаил 64 4
|Петрушин Андрей 64 4
|Соколов Олег 51 4
|Федулов Владислав 58 4
|Власов Сергей 76 4
|Дюбанов Анатолий 86 4
|Лопаткин Герман 102 4
|Ермолаев Артем 340 4
|Стрельцов Андрей 53 4
|Бойко Елена 151 4
|Нестеренко Татьяна 36 4
|Быстров Константин 19 3
|Данилин Дмитрий 12 3
|Гаттаров Руслан 117 3
|Шмид Александр 18 3
|Козырь Сергей 30 3
|Сапельников Сергей 100 3
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767730, в очереди разбора - 671415.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767730, в очереди разбора - 671415.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru