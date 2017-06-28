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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Громов Иван


28.06.2017 Время собирать данные: в Петербурге датчики даже на дворниках 3
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
27.09.2016 ИТ-директора Санкт-Петербурга перевели в главы района 5
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
30.08.2016 «Ростелеком» в партнерстве с AT Consulting создал в Санкт-Петербурге систему городской безопасности 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
07.07.2016 Главная тема «IT Диалог»: э-правительство клонируют на бизнес 1
04.07.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
19.04.2016 Какие проблемы «Безопасного города» выявляет практика 4
09.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
01.03.2016 Объявлен набор участников на Всероссийский студенческий хакатон Code4Piter 1
28.11.2015 Глава Комитета ИТ и связи Петербурга Иван Громов о приоритетах информатизации 18
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 2
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 2
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 2
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 2
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 2
08.09.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
20.08.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
24.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
16.07.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
30.06.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
29.06.2015 Система городского видеонаблюдения Петербурга вырастет в 4 раза 2
29.05.2015 CNews приглашает на конференцию. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
06.03.2015 В конференции «ИКТ в госсекторе» примут участие Минкомсвязи, ПФР, Казначейство, ФССП и другие 1
27.02.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
23.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
19.12.2014 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1

Публикаций - 96, упоминаний - 152

Громов Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
VK - Mail.ru Group 2483 10
АйТи 751 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
Ланит ГК 1156 6
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 6
IBM 3539 6
НИТ - Национальные информационные технологии 31 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
Сбербанк Технологии - СберТех 203 6
Instabank - Инстабанк 12 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Samsung Electronics 5666 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Белый Ветер Цифровой 114 3
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 3
Brocade Communications Systems 141 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 2
Летограф - Letograf 63 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
SAP SE 3212 1
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
МДМ Банк 150 6
Пробизнесбанк АКБ 109 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 6
ВТБ Банк Москвы 371 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
Открытие ФК 538 5
Башнефть ПАО АНК 90 4
ВТБ24 583 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 3
Глобэкс банк 28 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Медскан 12 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 11
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 7
ПФР Департамент информационных технологий 103 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Правительство РФ 2203 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 1
Правительство Самарской области 48 1
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Федеральное казначейство России 766 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 6
Безопасный город 347 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Java - Язык программирования 1176 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
Елистратов Николай 90 21
Козырев Алексей 270 17
Четвернин Алексей 651 17
Клементьев Андрей 18 16
Абызов Михаил 64 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Прокошев Андрей 30 14
Холодняков Юрий 15 14
Скляр Алексей 49 13
Сапельников Сергей 100 10
Алябьев Андрей 27 9
Строкович Антон 45 8
Быстров Константин 19 8
Козырь Сергей 30 8
Кравченко Денис 24 6
Потёмкин Роман 20 6
Козлов Александр 54 6
Смирнов Александр 44 6
Иванов Александр 71 6
Патрин Максим 31 6
Свердлов Михаил 29 6
Грибанов Юрий 24 6
Мухин Максим 18 6
Хрусталев Александр 31 6
Скородумов Олег 17 6
Чекель Павел 15 6
Сафронов Юрий 61 6
Леоничев Алексей 14 6
Румянцева Ольга 45 6
Муравлев Александр 15 6
Тищенко Юрий 14 6
Пшиченко Дмитрий 19 6
Базалей Наталья 14 6
Атанесов Саргис 13 6
Воробьев Артем 14 6
Клеев Владимир 9 6
Шалимов Александр 9 6
Стуров Дмитрий 25 6
Контрабаев Артур 66 5
Херсонцев Алексей 48 5
Россия - Российская федерация - РФ 57350 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 33
Россия - Ростовская область 862 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 15
Восточная Европа 1678 12
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 7
Казахстан - Республика 2629 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Россия - Республика Мордовия 387 5
Европа Западная 613 4
Россия - Волгоградская область 398 4
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Россия - Кировск - Кировская область 304 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 2
Украина 3365 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Европа 3752 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Япония 2780 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Калининградская область 537 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Грозный 94 1
Россия - Ханты-Мансийск 115 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Калужская область 571 1
Россия - Новосибирская область 815 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 37
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
Apps4All 25 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1988 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 10
CNews AWARDS 291 10
CNews APPWards 36 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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