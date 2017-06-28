Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Громов Иван
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 152
Громов Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Елистратов Николай 90 21
|Козырев Алексей 270 17
|Четвернин Алексей 651 17
|Клементьев Андрей 18 16
|Абызов Михаил 64 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Скляр Алексей 49 13
|Сапельников Сергей 100 10
|Алябьев Андрей 27 9
|Строкович Антон 45 8
|Быстров Константин 19 8
|Козырь Сергей 30 8
|Кравченко Денис 24 6
|Потёмкин Роман 20 6
|Козлов Александр 54 6
|Смирнов Александр 44 6
|Иванов Александр 71 6
|Патрин Максим 31 6
|Свердлов Михаил 29 6
|Грибанов Юрий 24 6
|Мухин Максим 18 6
|Хрусталев Александр 31 6
|Скородумов Олег 17 6
|Чекель Павел 15 6
|Сафронов Юрий 61 6
|Леоничев Алексей 14 6
|Румянцева Ольга 45 6
|Муравлев Александр 15 6
|Тищенко Юрий 14 6
|Пшиченко Дмитрий 19 6
|Базалей Наталья 14 6
|Атанесов Саргис 13 6
|Воробьев Артем 14 6
|Клеев Владимир 9 6
|Шалимов Александр 9 6
|Стуров Дмитрий 25 6
|Контрабаев Артур 66 5
|Херсонцев Алексей 48 5
|CNews Analytics 1988 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761168, в очереди разбора - 664857.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761168, в очереди разбора - 664857.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru