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Арестован бывший ИТ-директор Санкт-Петербурга. У другого экс-ИТ-директора обыск

Бывшего главу комитета по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга Ивана Громова арестовали по делу о мошенничестве. По данной статье ему может грозить до шести лет лишения свободы. Бывшему чиновнику вменяют хищение более 250 млн руб. Громов занимал данную должность с 2012 по 2016 гг. После он был назначен главой Петроградского района Санкт-Петербурга и в ноябре 2021 г. — главой Калининского района, которым он проработал менее месяца и за день до ареста ушел по собственному желанию. Обыски также прошли у бывшего заместителя Громова по комитету информатизации Андрея Соколова и у председателя комитета по информатизации и связи Смольного — Дениса Чамары.

ИТ-директор Петербурга задержан

Бывший глава комитета по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга Иван Громов был задержан утром 7 декабря 2021 г. В отношении него возбуждено дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, грозит до шести лет лишения свободы). Об этом сообщает газета «Фонтанка».

По данным газеты, в квартире Ивана Громова в день задержания прошел обыск. После Громова увезли в Главное следственное управление ГУ МВД, где проходил допрос.

Бывшему чиновнику вменяют хищение более 250 млн руб. в период, когда занимал пост главы комитета по информатизации, пишет РБК. Так, комитет по информатизации и связи Громов возглавлял с 2012 по 2016 гг.

Карьера Громова

После службы в ИТ-комитете Санкт-Петербурга, в сентябре 2016 г. Громов был назначен руководителем Петроградского района Санкт-Петербурга. Должность он занимал более пяти лет.

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Иван Громов, экс-глава комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга

Далее 15 ноября 2021 г. Громов стал главой Калининского района Санкт-Петербурга. За день до ареста, 6 декабря, он подал заявление об увольнении по собственному желанию. По информации «Фонтанки», уход Громова связывали с неудовлетворительной уборкой снега.

Также «Фонтанка» сообщила об обысках у бывших коллег и сослуживцев Ивана Громова. Так, по данным издания, обыск прошел у бывшего заместителя Громова по комитету информатизации, Андрея Соколова и у бывшего главы комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Дениса Чамары.

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Денис Чамара, бывший председатель комитета по информатизации и связи Смольного

Проблемы на посту

В феврале 2015 г. на заседании правительства Санкт-Петербурга Ивану Громову был объявлен выговор в связи со сбоями в работе городского портала госуслуг, случившимися в день открытия записи в петербургские школы. В результате инцидента в городские МФЦ образовались очереди, в некоторых случаях достигавшие несколько сотен человек. Комитет, который возглавлял Громов, привлекался к созданию техзадания и выступал в роли заказчика по закупкам на разработку системы записи школьников.

По словам занимавшего на тот момент должность вице-губернатора Александра Говорунова, на разработку системы записи школьников было выделено 523,5 тыс. руб. из 143 млн руб., в целом потраченных на реализацию всех 500 функций портала госуслуг.

Уже в мае 2015 г. Управление ФАС по Санкт-Петербургу сообщило, что председатель городского Комитета по информатизации и связи был оштрафован за нарушение закона о контрактной системе на 50 тыс. руб. Нарушение было выявлено по итогам внеплановой проверки комитета, которая была проведена после проблем с записью детей в школы через петербургский портал госуслуг.

Кристина Холупова

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