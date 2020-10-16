После публикаций CNews российским офисом Cisco занялось картельное управление ФАС елем или его представителями. Оба запроса были датированы 1 октября 2020 г. и подписаны начальником Управления по борьбе с картелями ФАС Андреем Тенишевым. В ответ на обращение CNews с просьбой

Cуд признал законным решение ФАС о назначении «Ростелекому» штрафа в размере 7,2 млн руб. за злоупотребление доминирующим положением Двадцатый Арбитражный апелляционный суд (г. Тула) признал законным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области (Смоленское УФАС России)

ФАС: МТС рассылает сообщения, игнорируя закон о рекламе о согласия абонента на получение рекламы. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Московского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении.

Три суда поддержали Саратовское УФАС России в борьбе за конкуренцию среди интернет-провайдеров кой области по делу в отношении компании «ВолгаТрансТелеком», сообщают в ФАС России. Ранее комиссия Саратовского УФАС России установила факт нарушения компаниями «ВолгаТрансТелеком» и «Управляю

Федеральный арбитражный суд Центрального округа поддержал «Ростелеком» в споре с Воронежским УФАС России и «Кодотел» Федеральный арбитражный суд Центрального округа отказал в удовлетворении кассационных жалоб Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области и компании «Кодотел» на

ФАС начинает охоту на операторов за «безлимитный» интернет «Мегафон» во второй раз потерпел неудачу, пытаясь через суд оспорить решение Ставропольского управления ФАС по поводу «безлимитного интернета», следует из сообщения ведомства. Сотрудники

ДЕЗ Бутырского района выплатит около 2 млн руб. за ограничение конкуренции на рынке оказания услуг интернет-связи и ГУП «Дирекция единого заказчика» Бутырского района, приняв сторону антимонопольного органа. Ранее Московское УФАС России оштрафовало ГУП ДЕЗ Бутырского района на сумму 1 976 880 руб. за наруш

ФАС завела дело на фирму из-за рекламы в «Яндексе» ет «Право.ru», дело против фирмы «Авангард» было возбуждено в связи с обращением ОАО «Мостелеком» в Московское УФАС. Комиссия антимонопольной службы установила, что при вводе в поисковой строке

Воронежское УФАС России оштрафовало «ЦентрТелеком» на 110 тыс. руб. Воронежское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) оштрафовало компанию «ЦентрТелеком» по ч.2.6 ст.19.5 КоАП РФ за невыполнение в у

Три судебные инстанции подтвердили факт ограничивающих конкуренцию действий со стороны «Акадо-Столица» овского округа признал правомерным решение управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России) в отношении компании «Акадо-Столица», сообщает пресс-служба ФАС Росси

МТС оштрафовали за назойливую SMS-рекламу т операторов. «Жалоб на рассылку SMS-рекламы мы получаем немало, - говорит заместитель руководителя Нижегородского УФАС России Сергей Смирнов. – Однако не всегда действия оператора признаются н

Апелляционный суд подтвердил факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны «Акадо-Столица» яционный суд подтвердил законность решения управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России) в отношении компании «Акадо-Столица». Первая судебная инстанция пришл

ФАС подозревает «Уралсвязьинформ» в завышении стоимости доступа в интернет Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Ханты-Мансийское УФАС России) 15 февраля 2010 г. возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законо

Суд подтвердил: «Комстар-Регионы» незаконно завышало тарифы на связь с абонентами МТС шения и предписания управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (Ростовское УФАС России) в отношении компании «Комстар-Регионы». Ранее Ростовское УФАС России приз

Власти убедили «Касперского» исправить ошибки ый список» и начала разбирательство против «Лаборатории». По итогам рассмотрения дела «Касперского» челябинское УФАС также заявило, что будет следить за поведением поставщиков антивирусов. «В с

«Лаборатория Касперского» добровольно устранила нарушение антимонопольного законодательства 9 сентября состоялось заседание Комиссии Челябинского УФАС России по делу, возбужденному в отношении «Лаборатории Касперского». Антимонопольная слу

«Касперский» дал отпор властям Как стало известно CNews, на заседании комиссии Челябинского УФАС России, которое состоялось сегодня (18 августа), была заслушана позиция «Ла

Суд подтвердил правомерность действий Астраханского УФАС в отношении ЮТК Федеральный арбитражный суд Поволжского округа подтвердил обоснованность решения управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) РФ по Астраханской области о привлечении ОАО "Южная

Мурманский УФАС не нашёл нарушений в рекламе СЗТ 11 февраля 2008 года Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Мурманской области по рассмо

Томское УФАС России засудит «Сибирьтелеком» за нечестную конкуренцию 24 декабря 2007 г. Томское УФАС России возбудило дело в отношении «Сибирьтелекома» по признакам нарушения ФЗ «О

ФАС уличила «Сибирьтелеком» в недобросовестной конкуренции одимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли. Как установило Новосибирское УФАС России, в ряде филиалов «Сибирьтелекома» указанные тарифы превышают необходимые затраты

Мурманский УФАС возбудил дело против СЗТ ератора связи «Северо-Западный телеком» (СЗТ) в недобросовестной конкуренции. В течение двух недель комиссия УФАС должна ознакомиться с делом и вынести решение.

Арбитраж Самарской области признал ненадлежащей рекламу СМАРТС Арбитражный суд Самарской области рассмотрел дело об оспаривании постановления управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области (Самарское УФАС России) о наложении ш

Арбитраж подтвердил правомерность наложения штрафа УФАС на «ВымпелКом» ьского края. Суд первой инстанции и Арбитражный апелляционный суд признали действия Ставропольского УФАС России законными и обоснованными. В свою очередь, "ВымпелКом" обратился в кассационную и

ЮТК выполнила предписание Адыгейского УФАС дразделения - Адыгейского филиала ЮТК. Основанием для возбуждения дела стали обращения в Адыгейское УФАС РФ ООО "Университетский научный технический центр (УНТЦ) "Паскаль" и ЗАО "Адыгейская тел

Апелляция подтвердила решение ФАС в отношении «Челябинской сотовой связи» признал недостоверной рекламу «Теле 2: всегда дешевле!». В сообщении говорится, что 26 июня 2006 г. Челябинское УФАС РФ признало ООО «Челябинская сотовая связь» нарушившим закон «О рекламе» при

Санкт-Петербургское УФАС России оштрафовало «Калинку» 26 июня 2007 года должностным лицом Санкт-Петербургского УФАС России было рассмотрено дело об административном правонарушении, во

Амурское УФАС признало рекламу «Билайна» ненадлежащей минимальной стоимости звонка. Кроме того, в рекламе «На все мобильные Дальнего Востока!» не указан срок действия тарифа, что также является нарушением действующего законодательства. Рассмотрев дело, Амурское УФАС РФ решило не выдавать предписание в связи с прекращением распространения рекламы на момент рассмотрения дела и передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для возбуж

«Эльдорадо-Запад» оштрафовали за нарушение закона о рекламе ности по статье 19.7 КоАП РФ («непредставление сведений») в виде штрафа. По информации пресс-службы Орловского УФАС, такое решение было принято на основании акта антимонопольного управления, пр

Арбитраж отказался удовлетворить иск "Евросети Нижний Новгород" к ФАС ых требований компании «Евросеть Нижний Новгород» и подтвердил законность постановления Удмуртского УФАС РФ в отношении компании, сообщает РБК. По информации пресс-службы антимонопольного управ

Петрозаводскую "Нику" признали монополистом о округа подтвердил законность включения Карельским управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС РФ) ООО "Телекомпания «Ника» в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на товарном

Арбитраж Челябинской области отказал "Евросети Екатеринбург" в иске к ФАС стративном правонарушении. По информации пресс-службы антимонопольного управления, 5 февраля 2007г. Челябинское УФАС РФ приняло решение о признании наружной рекламы сети салонов сотовой связи «

ФАС наказал «Билайн» и «МегаФон» за МТС ссационной инстанции Краснодарского края также подтвердил законность и обоснованность постановления Ставропольского УФАС России о наложении штрафа в размере 200 тыс. рублей в отношении филиала

Арбитраж подтвердил решение астраханского УФАС в отношении ЮТК ния услуг присоединения узла доступа операторам связи. ЮТК не согласилась с решением и предписанием Астраханского УФАС и обжаловала его в Арбитражном суде Астраханской области. Однако арбитраж

Суд подтвердил законность УФАС в отношении «Мобиком-Кавказ» ействительными решения и предписания Ставропольского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) в части установления заградительных тарифов на исходящую и входящую связь для аб

ФАС оштрафовала МТС за ненадлежащую рекламу тарифа "Первый" ти в виде штрафа в размере 400 МРОТ (40 тыс. руб.). Как сообщалось ранее, 19 января 2007 г. Томское УФАС России признало оператора нарушившим ст.5 закона "О рекламе" за осуществление недостовер

Суд подтвердил законность решения Дагестанского УФАС в отношении "Дагсвязьинформа" апелляционной инстанции Арбитражного суда, признавших законным решение и предписание Дагестанского управления ФАС России, сообщает РБК. Ранее «Дагсвязьинформ» был признан нарушившим законы «О