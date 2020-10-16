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ФАС РФ УФАС Управления Федеральной антимонопольной службы

СОБЫТИЯ


16.10.2020 После публикаций CNews российским офисом Cisco занялось картельное управление ФАС

елем или его представителями. Оба запроса были датированы 1 октября 2020 г. и подписаны начальником Управления по борьбе с картелями ФАС Андреем Тенишевым. В ответ на обращение CNews с просьбой
30.05.2013 Cуд признал законным решение ФАС о назначении «Ростелекому» штрафа в размере 7,2 млн руб. за злоупотребление доминирующим положением

Двадцатый Арбитражный апелляционный суд (г. Тула) признал законным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области (Смоленское УФАС России)

13.03.2013 ФАС: МТС рассылает сообщения, игнорируя закон о рекламе

о согласия абонента на получение рекламы. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Московского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении.
20.02.2013 Три суда поддержали Саратовское УФАС России в борьбе за конкуренцию среди интернет-провайдеров

кой области по делу в отношении компании «ВолгаТрансТелеком», сообщают в ФАС России. Ранее комиссия Саратовского УФАС России установила факт нарушения компаниями «ВолгаТрансТелеком» и «Управляю
21.08.2012 Федеральный арбитражный суд Центрального округа поддержал «Ростелеком» в споре с Воронежским УФАС России и «Кодотел»

Федеральный арбитражный суд Центрального округа отказал в удовлетворении кассационных жалоб Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области и компании «Кодотел» на

11.10.2011 ФАС начинает охоту на операторов за «безлимитный» интернет

«Мегафон» во второй раз потерпел неудачу, пытаясь через суд оспорить решение Ставропольского управления ФАС по поводу «безлимитного интернета», следует из сообщения ведомства. Сотрудники
14.03.2011 ДЕЗ Бутырского района выплатит около 2 млн руб. за ограничение конкуренции на рынке оказания услуг интернет-связи

и ГУП «Дирекция единого заказчика» Бутырского района, приняв сторону антимонопольного органа. Ранее Московское УФАС России оштрафовало ГУП ДЕЗ Бутырского района на сумму 1 976 880 руб. за наруш
25.11.2010 ФАС завела дело на фирму из-за рекламы в «Яндексе»

ет «Право.ru», дело против фирмы «Авангард» было возбуждено в связи с обращением ОАО «Мостелеком» в Московское УФАС. Комиссия антимонопольной службы установила, что при вводе в поисковой строке
22.10.2010 Воронежское УФАС России оштрафовало «ЦентрТелеком» на 110 тыс. руб.

Воронежское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) оштрафовало компанию «ЦентрТелеком» по ч.2.6 ст.19.5 КоАП РФ за невыполнение в у
05.08.2010 Три судебные инстанции подтвердили факт ограничивающих конкуренцию действий со стороны «Акадо-Столица»

овского округа признал правомерным решение управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России) в отношении компании «Акадо-Столица», сообщает пресс-служба ФАС Росси
13.07.2010 МТС оштрафовали за назойливую SMS-рекламу

т операторов. «Жалоб на рассылку SMS-рекламы мы получаем немало, - говорит заместитель руководителя Нижегородского УФАС России Сергей Смирнов. – Однако не всегда действия оператора признаются н
11.05.2010 Апелляционный суд подтвердил факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны «Акадо-Столица»

яционный суд подтвердил законность решения управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России) в отношении компании «Акадо-Столица». Первая судебная инстанция пришл
26.02.2010 ФАС подозревает «Уралсвязьинформ» в завышении стоимости доступа в интернет

Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Ханты-Мансийское УФАС России) 15 февраля 2010 г. возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законо
21.01.2010 Суд подтвердил: «Комстар-Регионы» незаконно завышало тарифы на связь с абонентами МТС

шения и предписания управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (Ростовское УФАС России) в отношении компании «Комстар-Регионы». Ранее Ростовское УФАС России приз
10.09.2009 Власти убедили «Касперского» исправить ошибки

ый список» и начала разбирательство против «Лаборатории». По итогам рассмотрения дела «Касперского» челябинское УФАС также заявило, что будет следить за поведением поставщиков антивирусов. «В с
10.09.2009 «Лаборатория Касперского» добровольно устранила нарушение антимонопольного законодательства

9 сентября состоялось заседание Комиссии Челябинского УФАС России по делу, возбужденному в отношении «Лаборатории Касперского». Антимонопольная слу
18.08.2009 «Касперский» дал отпор властям

Как стало известно CNews, на заседании комиссии Челябинского УФАС России, которое состоялось сегодня (18 августа), была заслушана позиция «Ла
29.05.2008 Суд подтвердил правомерность действий Астраханского УФАС в отношении ЮТК

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа подтвердил обоснованность решения управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) РФ по Астраханской области о привлечении ОАО "Южная
21.02.2008 Мурманский УФАС не нашёл нарушений в рекламе СЗТ

11 февраля 2008 года Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Мурманской области по рассмо
28.12.2007 Томское УФАС России засудит «Сибирьтелеком» за нечестную конкуренцию

24 декабря 2007 г. Томское УФАС России возбудило дело в отношении «Сибирьтелекома» по признакам нарушения ФЗ «О

25.12.2007 ФАС уличила «Сибирьтелеком» в недобросовестной конкуренции

одимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли. Как установило Новосибирское УФАС России, в ряде филиалов «Сибирьтелекома» указанные тарифы превышают необходимые затраты

22.11.2007 Мурманский УФАС возбудил дело против СЗТ

ератора связи «Северо-Западный телеком» (СЗТ) в недобросовестной конкуренции. В течение двух недель комиссия УФАС должна ознакомиться с делом и вынести решение.
23.10.2007 Арбитраж Самарской области признал ненадлежащей рекламу СМАРТС

Арбитражный суд Самарской области рассмотрел дело об оспаривании постановления управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области (Самарское УФАС России) о наложении ш
22.08.2007 Арбитраж подтвердил правомерность наложения штрафа УФАС на «ВымпелКом»

ьского края. Суд первой инстанции и Арбитражный апелляционный суд признали действия Ставропольского УФАС России законными и обоснованными. В свою очередь, "ВымпелКом" обратился в кассационную и
02.08.2007 ЮТК выполнила предписание Адыгейского УФАС

дразделения - Адыгейского филиала ЮТК. Основанием для возбуждения дела стали обращения в Адыгейское УФАС РФ ООО "Университетский научный технический центр (УНТЦ) "Паскаль" и ЗАО "Адыгейская тел
20.07.2007 Апелляция подтвердила решение ФАС в отношении «Челябинской сотовой связи»

признал недостоверной рекламу «Теле 2: всегда дешевле!». В сообщении говорится, что 26 июня 2006 г. Челябинское УФАС РФ признало ООО «Челябинская сотовая связь» нарушившим закон «О рекламе» при
28.06.2007 Санкт-Петербургское УФАС России оштрафовало «Калинку»

26 июня 2007 года должностным лицом Санкт-Петербургского УФАС России было рассмотрено дело об административном правонарушении, во
14.06.2007 Амурское УФАС признало рекламу «Билайна» ненадлежащей

минимальной стоимости звонка. Кроме того, в рекламе «На все мобильные Дальнего Востока!» не указан срок действия тарифа, что также является нарушением действующего законодательства. Рассмотрев дело, Амурское УФАС РФ решило не выдавать предписание в связи с прекращением распространения рекламы на момент рассмотрения дела и передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для возбуж
09.06.2007 «Эльдорадо-Запад» оштрафовали за нарушение закона о рекламе

ности по статье 19.7 КоАП РФ («непредставление сведений») в виде штрафа. По информации пресс-службы Орловского УФАС, такое решение было принято на основании акта антимонопольного управления, пр
29.05.2007 Арбитраж отказался удовлетворить иск "Евросети Нижний Новгород" к ФАС

ых требований компании «Евросеть Нижний Новгород» и подтвердил законность постановления Удмуртского УФАС РФ в отношении компании, сообщает РБК. По информации пресс-службы антимонопольного управ
25.05.2007 Петрозаводскую "Нику" признали монополистом

о округа подтвердил законность включения Карельским управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС РФ) ООО "Телекомпания «Ника» в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на товарном

25.05.2007 Арбитраж Челябинской области отказал "Евросети Екатеринбург" в иске к ФАС

стративном правонарушении. По информации пресс-службы антимонопольного управления, 5 февраля 2007г. Челябинское УФАС РФ приняло решение о признании наружной рекламы сети салонов сотовой связи «
11.04.2007 ФАС наказал «Билайн» и «МегаФон» за МТС

ссационной инстанции Краснодарского края также подтвердил законность и обоснованность постановления Ставропольского УФАС России о наложении штрафа в размере 200 тыс. рублей в отношении филиала

19.03.2007 Арбитраж подтвердил решение астраханского УФАС в отношении ЮТК

ния услуг присоединения узла доступа операторам связи. ЮТК не согласилась с решением и предписанием Астраханского УФАС и обжаловала его в Арбитражном суде Астраханской области. Однако арбитраж

06.03.2007 Суд подтвердил законность УФАС в отношении «Мобиком-Кавказ»

ействительными решения и предписания Ставропольского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) в части установления заградительных тарифов на исходящую и входящую связь для аб
02.02.2007 ФАС оштрафовала МТС за ненадлежащую рекламу тарифа "Первый"

ти в виде штрафа в размере 400 МРОТ (40 тыс. руб.). Как сообщалось ранее, 19 января 2007 г. Томское УФАС России признало оператора нарушившим ст.5 закона "О рекламе" за осуществление недостовер
13.01.2006 Суд подтвердил законность решения Дагестанского УФАС в отношении "Дагсвязьинформа"

апелляционной инстанции Арбитражного суда, признавших законным решение и предписание Дагестанского управления ФАС России, сообщает РБК. Ранее «Дагсвязьинформ» был признан нарушившим законы «О

20.10.2005 "Северо-Западный Телеком" исполнил предписание Новгородского управления ФАС РФ

еро-Западный Телеком» в лице филиала «Новгородтелеком» исполнил решение и предписание Новгородского управления ФАС России о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Как сообщает

Публикаций - 205, упоминаний - 352

ФАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 31
МегаФон 10742 29
Ростелеком 10948 24
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 8
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 6
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 5
Cisco Systems 5372 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 5
СТК Развитие 20 4
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 4
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 4
МегаФон - Мобиком 230 4
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Microsoft Corporation 25775 4
Apple Inc 13156 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Компьюлинк ГК - Compulink 456 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 3
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 41 3
Интерком Плюс 7 3
Т2 - Т2 Мобайл - ПССР - Персональные системы связи в регионе 6 3
Samsung Electronics 11065 3
Почта России ПАО 2370 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Евросеть 1421 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Вода Крыма ГУП РК 6 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
Связной ГК 1401 4
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 3
ИСК - Ижевская строительная компания 6 3
BLF Partners 13 3
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 2
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 2
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 2
Регионспецстрой 2 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 2
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 2
Кредитлаб - Кредитная лаборатория 2 2
Роскосмос - НИИМаш - Научно-исследовательский институт машиностроения 5 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
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