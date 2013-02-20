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ФАС РФ УФАС Управления Федеральной антимонопольной службы



20.02.2013 Три суда поддержали Саратовское УФАС России в борьбе за конкуренцию среди интернет-провайдеров
21.08.2012 Федеральный арбитражный суд Центрального округа поддержал «Ростелеком» в споре с Воронежским УФАС России и «Кодотел»
22.10.2010 Воронежское УФАС России оштрафовало «ЦентрТелеком» на 110 тыс. руб.
29.05.2008 Суд подтвердил правомерность действий Астраханского УФАС в отношении ЮТК
21.02.2008 Мурманский УФАС не нашёл нарушений в рекламе СЗТ
28.12.2007 Томское УФАС России засудит «Сибирьтелеком» за нечестную конкуренцию
22.11.2007 Мурманский УФАС возбудил дело против СЗТ
28.06.2007 Санкт-Петербургское УФАС России оштрафовало «Калинку»
14.06.2007 Амурское УФАС признало рекламу «Билайна» ненадлежащей
19.03.2007 Арбитраж подтвердил решение астраханского УФАС в отношении ЮТК

Публикаций - 111, упоминаний - 203

ФАС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 10
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 519 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
Компьюлинк ГК - Compulink 388 4
Компьюлинк УСП 144 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3
СМАРТС 513 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 3
Tele2 - Теле2 Россия - Челябинская Сотовая Связь 25 2
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара 34 2
ОРГРЭС ИЦ - Инженерный центр 3 2
Симбиотел 13 2
Ростех - Ростехнологии 2532 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 83 2
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 2
Microsoft Corporation 22497 2
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 1
Комстар ОТС Регионы 123 1
I-Free - Айфри 108 1
Leta IT-company 121 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 117 1
МегаФон - Мобиком 221 1
Россервис 53 1
Информзащита 641 1
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 1
Интерсвязь 14 1
Dr.Web - Доктор Веб 1186 1
Quorum - Кворум 96 1
Мостелеком 63 1
Yandex - Яндекс 5015 1
Евросеть 1393 4
Вода Крыма ГУП РК 4 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 31 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 2
Регионспецстрой 2 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Почта России ПАО 1853 2
Роскосмосбанк АО 1 1
РТС - Фондовая биржа 354 1
Кредит-Москва Банк 1 1
Beiten Burkhardt 62 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 10 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 46 1
Согласие СК 1112 1
Точка 1820 1
Сбер - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 74 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
Societe Generale - Росбанк 438 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 74
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 11
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
Президент Российской Федерации 3770 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 89 2
ФАС РФ - Управление по борьбе с картелями 4 2
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 11 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Правительство РФ 8292 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 40 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 5 1
СПб ИАЦ ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 7 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 2
Единая Россия - Политическая партия 246 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 11
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 4
Website - Вебсайт 9736 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 555 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 244 1
Сервер - Серверные платформы 10956 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 1
USB-модем 226 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 76 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем - Точка доступа 1874 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 163 1
Телевидение спутниковое - Satellite television 183 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1274 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 1
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 475 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 4
ЭОС Дело СЭД 4365 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 3
ФНС РФ ЦОД 25 3
ESET NOD32 - Антивирусная программа 438 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 197 2
Симбиотел - EZTalk 12 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 1
Apple iPhone 4 743 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 115 1
Microsoft Office 3247 1
Microsoft Windows 10 11713 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 78 1
Реестр государственных информационных систем Санкт-Петербурга 1 1
НТР - Новые телеком-решения 9 1
Linux OS 7669 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
Лящ Михаил 41 4
Тенишев Андрей 12 3
Дорохина Юлия 42 2
Данилюк Юрий 4 2
Ефимов Владимир 44 2
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Наумов Виктор 124 2
Аншаков Михаил 8 1
Широков Алексей 15 1
Кузьменко Валерия 62 1
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Волошин Кирилл 20 1
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Иванюк Вячеслав 13 1
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Данчаров Артур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 35
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
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НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
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СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
РИА Новости 766 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Радио России - радиостанция 45 1
Муз-ТВ - телеканал 37 1
Открытые системы ИД 160 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 4
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 2
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РАН - Российская академия наук 1397 1
ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 1
Академия наук СССР - АН СССР 33 1
МВД РФ НВИ ВВ - Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
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