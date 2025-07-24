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Восток-Запад EWS Holding
УПОМИНАНИЯ
Восток-Запад и организации, системы, технологии, персоны:
|Гурко Александр 136 4
|Бескоровайный Андрей 49 3
|Довгий Александр 1 1
|Коптелов Андрей 111 1
|Петунин Алексей 58 1
|Кучугин Илья 42 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Холинов Андрей 18 1
|Будин Алексей 22 1
|Казак Максим 162 1
|Кобяков Андрей 7 1
|Шеин Андрей 2 1
|Водяницкая Екатерина 1 1
|Беляева Марина 1 1
|Ржавин Георгий 5 1
|Ченцов Денис 1 1
|Карапетян Карен 8 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Смятких Алексей 1 1
|Сурков Владислав 73 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Болотнов Вадим 4 1
|Орлов Алексей 20 1
|Чуб Александр 43 1
|Зимин Андрей 2 1
|Коротков Андрей 85 1
|Мирошник Сергей 2 1
|Изосимов Александр 192 1
|Мисник Юрий 11 1
|Богданов Станислав 7 1
|Белый Евгений 30 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Есиков Александр 18 1
|Rauscher Karl - Раушер Карл 1 1
|Сагинтаев Бакытжан 1 1
|Weckel Alan - Векель Алан 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11335 2
|Открытые системы ИД 175 2
|ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 82 1
|IDC - International Data Corporation 4925 3
|Gartner - Гартнер 3582 3
|Fortune Global 500 287 2
|Juniper Research 537 1
|Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
|Forbes Global 2000 49 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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