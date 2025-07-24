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Индексная книга (каталог) CNews*
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Восток-Запад EWS Holding

Восток-Запад - EWS Holding

УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 «Восток-Запад» расширила применение ЭДО «СберКорус» 1
02.04.2024 Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции 1
04.12.2023 «Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» перевели программы лояльности на отечественное ПО 1
23.11.2023 «Мегафон» «разогнал» интернет в районе федеральной трассы «Байкал» 1
18.03.2019 «Диджитал дизайн» перевел поставщика продуктов питания «Восток-Запад» на СЭД Docsvision 1
28.02.2019 Сбербанк и «Эвотор» запустили бесплатный сервис «на_полке» для поставщиков и предпринимателей 1
15.10.2018 Как эффективно внедрить инновации в компании 1
02.10.2018 «Восток-Запад» автоматизировал планирование доставки с помощью SAP ТМ 1
05.02.2018 В России и странах ЕАЭС будут ставить цифровые метки на лекарствах и сигаретах. Далее на всех товарах 1
30.11.2017 Dell EMC представила новые продукты Open Networking 1
30.06.2017 В России пресекли воровство ресурсов ЖКХ пылесосами, заблокировав 110 сайтов 1
16.05.2017 Dell EMC представила коммутаторы Open Networking 1
31.01.2017 «Крок» ускорил бизнес-критичные системы компании «Восток-Запад» 1
20.09.2016 Реализация современных центров обработки данных с помощью гипермасштабируемых сетей 1
05.03.2016 Готов ли ваш бизнес к новому технологическому прорыву? 1
22.01.2016 Роскомнадзор начал блокировать сайты с запрещенной колбасой 1
15.12.2015 Бизнес Brocade - динамика и движение 1
15.09.2015 Gartner включила Dell в число визионеров в своем «Магическом квадранте» по сетевой инфраструктуре ЦОД 1
06.04.2015 Транспортный комплекс Чеченской Республики переходит под контроль ГЛОНАСС 1
24.02.2015 RETN внедрил суперканалы Infinera 500G в Европе 1
13.01.2014 Мониторинг ИКТ-законодательства: декабрь 2013 1
02.10.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2013 1
24.09.2013 Минтранс РФ заключит соглашения о выделении субсидий на внедрение ГЛОНАСС с 14 регионами 1
02.09.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2013 1
26.08.2013 В программу по информационно-навигационному обеспечению автомаршрутов по коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» включены новые регионы 1
07.08.2013 В Элисте открылся региональный навигационно-информационный центр 1
08.07.2013 3 тыс. транспортных средств в субъектах РФ подключились к телематической платформе «НИС» 1
19.06.2013 Ветра на Венере дуют все быстрее 1
04.04.2013 Александр Гурко избран председателем набсовета НП «Интеллектуальные транспортные системы – Россия» 1
10.10.2012 «Мегафон» и «Билайн» инвестируют в создание ГЛОНАСС-центров по всей России 1
02.07.2012 В субъектах РФ, входящих в международные транспортные коридоры, началось комплексное внедрение технологий ГЛОНАСС 1
18.04.2012 «НИС ГЛОНАСС» расширил сеть региональных партнеров 1
24.11.2011 В странах СНГ появится централизованная система мониторинга передвижения грузовиков массой более 12 тонн 1
04.02.2011 Россия и США пишут правила кибервойны 1
19.09.2006 Арбитраж Москвы удовлетворил иск "ВымпелКома" о незаконности бездействия ГКРЧ 1
21.08.2006 Арбитраж отказал "Вымпелкому" в иске к ГКРЧ 1
30.03.2006 "Билайн" уличили в обмане 1
27.10.2004 ВЗС внедрил АСУ на базе MBS Navision 1
23.04.2004 «ВымпелКом»: МАП сказал ФАС? 1
22.04.2003 Екатеринбург переживет лето без «Би Лайна» 1

Публикаций - 44, упоминаний - 44

Восток-Запад и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8981 7
Dell EMC 5055 7
ВымпелКом - Билайн - Восток-Запад Телеком 17 6
SAP SE 5356 4
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 3
Dell Technologies - Dell Computer 2142 3
Amazon Inc - Amazon.com 3073 3
Broadcom - VMware 2418 3
HP Inc. 5726 3
Google LLC 12025 3
Cisco Systems 5172 3
Brocade Communications Systems 242 3
МегаФон 9441 2
Yandex - Яндекс 7926 2
Intel Corporation 12361 2
IBM - International Business Machines Corp 9487 2
Открытые технологии 707 2
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 73 2
8602 2
Novardis - Новардис Консалтинг 62 1
SAP CIS - САП СНГ 857 1
Эвотор - Evotor 198 1
Docsvision - ДоксВижн 1018 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 242 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 546 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
EleWise - Элевайз Проджект 24 1
K2 - К2РУ - SourceCode 113 1
Infinera 36 1
Крок - Croc 1788 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13487 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 374 1
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
SpaceTeam - СпейсТим 30 1
RETN - Real Time Network - Ретннет 21 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Microsoft Corporation 24962 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 3
Почта России ПАО 2190 2
Связной ГК 1375 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 908 2
Россети Ленэнерго 1700 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 346 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Coca-Cola Company 256 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 683 1
ЕКА Топливная компания 144 1
Восток-Запад Сервис 1 1
Молочное дело 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2565 1
X5 Group - Перекрёсток 587 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1496 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 131 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 850 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1230 1
Восток-Сервис ГК 54 1
на_полке 12 1
Уралэнерго 3 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6142 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2856 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12265 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 685 4
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 113 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5113 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 689 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 298 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2769 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3267 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2627 2
Районный суд Киева 24 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 77 2
Судебная власть - Judicial power 2352 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1034 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 805 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 327 2
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3464 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1413 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3051 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 605 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2047 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 300 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 174 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 162 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 594 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 228 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 145 1
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 263 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 229 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6319 4
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 82 1
Linux Foundation 188 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1033 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69550 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32508 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54186 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21356 10
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1439 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22154 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11560 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30963 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9796 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16598 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2904 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16443 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7018 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11690 6
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 474 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12981 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4299 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26337 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7841 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28440 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6429 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2821 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15792 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14175 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25192 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7086 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12546 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6999 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29767 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6526 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2527 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10891 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7227 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4250 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4252 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11756 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10727 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2632 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5445 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2820 12
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 4
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 201 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1475 3
Linux OpenDaylight Project - Open Source SDN 12 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 491 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 633 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5060 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5560 2
Intel x86 - архитектура процессора 1927 2
МОД Народный контроль 44 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 2
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 77 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 154 2
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 2
Dell EMC Networking OS Open Edition - Dell Networking Operating System - OS10 6 2
Brocade SDN Controller 5 2
Brocade Fabric Vision 7 2
Brocade VCS Fabric - Brocade Virtual Cluster Switching 8 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 32 1
Microsoft Office 3856 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Infinera DTN 13 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 500 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 447 1
Dell EMC Unity - Серия all-flash СХД 8 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 324 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3368 1
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 18 1
Docsvision СЭД - ECM-система 238 1
Linux OS 10376 1
Intel Evo 105 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4833 1
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 47 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
HPE SimpliVity 32 1
Dell EMC Open Networking - Ethernet-коммутаторы 3 1
Гурко Александр 136 4
Бескоровайный Андрей 49 3
Довгий Александр 1 1
Коптелов Андрей 111 1
Петунин Алексей 58 1
Кучугин Илья 42 1
Трефилов Алексей 45 1
Холинов Андрей 18 1
Будин Алексей 22 1
Казак Максим 162 1
Кобяков Андрей 7 1
Шеин Андрей 2 1
Водяницкая Екатерина 1 1
Беляева Марина 1 1
Ржавин Георгий 5 1
Ченцов Денис 1 1
Карапетян Карен 8 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Смятких Алексей 1 1
Сурков Владислав 73 1
Кузьменко Валерия 62 1
Болотнов Вадим 4 1
Орлов Алексей 20 1
Чуб Александр 43 1
Зимин Андрей 2 1
Коротков Андрей 85 1
Мирошник Сергей 2 1
Изосимов Александр 192 1
Мисник Юрий 11 1
Богданов Станислав 7 1
Белый Евгений 30 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Есиков Александр 18 1
Rauscher Karl - Раушер Карл 1 1
Сагинтаев Бакытжан 1 1
Weckel Alan - Векель Алан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151231 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44606 15
Россия - ЦФО - Курская область 673 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1916 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18059 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 4
Россия - УФО - Свердловская область 1632 4
Россия - УФО - Тюменская область 1217 4
Россия - СФО - Иркутская область 1183 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 846 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3090 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7837 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3063 3
Европа 24456 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1469 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1775 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 690 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 666 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 622 3
Россия - УФО - Курганская область 545 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 630 3
Россия - ЦФО - Орловская область 342 3
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 344 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4141 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2784 3
Казахстан - Республика 5697 2
Беларусь - Белоруссия 5903 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1647 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2089 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1638 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4027 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2555 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1246 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1605 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1295 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1996 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 932 2
Россия - СФО - Омская область 709 2
Россия - УФО - Челябинская область 1318 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19563 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53316 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5418 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49803 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2958 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5236 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7541 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16907 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10291 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8055 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3682 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7154 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25099 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10320 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2728 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2209 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11388 3
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 374 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14414 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30687 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6581 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5650 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8324 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4294 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 328 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1310 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6019 2
Английский язык 6789 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9239 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 853 2
Энергетика - Energy - Energetically 5321 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1320 2
Паспорт - Паспортные данные 2631 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 717 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3467 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5780 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1466 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1129 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11335 2
Открытые системы ИД 175 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
РОИ - Российская общественная инициатива 82 1
IDC - International Data Corporation 4925 3
Gartner - Гартнер 3582 3
Fortune Global 500 287 2
Juniper Research 537 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
Forbes Global 2000 49 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 56 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 147 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 307 1
МБУК ЦБС Костромы - Централизованная библиотечная система города Костромы - Муниципальное учреждение культуры 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 1
Цифровая повестка в эпоху глобализации - форум 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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