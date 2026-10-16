Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Ивановской области органы государственной власти
СОБЫТИЯ
Публикаций - 40, упоминаний - 51
Правительство Ивановской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Колмогоров Антон 21 4
|Степанов Денис 8 3
|Балакирев Александр 12 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Хохлов Михаил 9 2
|Буракова Наталия 3 2
|Орловский Виктор 409 2
|Евраев Михаил 266 2
|Косарев Дмитрий 13 2
|Ратманов Михаил 3 1
|Куликов Дмитрий 13 1
|Белкин Сергей 12 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Дмитриева Людмила 2 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Воскресенский Станислав 10 1
|Контрабаев Артур 70 1
|Солдатов Станислав 14 1
|Якупов Лев 11 1
|Мелешко Иван 2 1
|Егоров Илья 1 1
|Харечко Илона 1 1
|Самопал Андрей 1 1
|Ананчев Дмитрий 2 1
|Варфоломеев Антон 15 1
|Князев Сергей 8 1
|Коньков Павел 3 1
|Дмитриева Марина 4 1
|Тальянов Сергей 2 1
|Давлетова Светлана 2 1
|Фрунзе Михаил 2 1
|Кочетов Евгений 19 1
|Нуралиев Борис 299 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|Чибис Андрей 36 1
|Андреев Владимир 101 1
|Тебеньков Яков 11 1
|Слизень Виталий 247 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|IDC - International Data Corporation 5001 1
|Gartner - Гартнер 3676 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.