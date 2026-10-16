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Правительство Ивановской области органы государственной власти

Правительство Ивановской области - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


16.10.2026 МТС объявила о запуске 5G в Ивановской области 1
07.03.2025 «МегаФон» устранил цифровое неравенство еще в 20 поселениях Ивановской области 1
08.11.2022 Правительство Ивановской области обновило систему документационного управления «Приоритет» для ускорения процесса работы с обращениями граждан 1
10.02.2022 «Аквариус» запустил программу подготовки молодых специалистов инженерных специальностей 1
11.11.2021 Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
12.11.2020 Госорганы России массово меняют Windows на Astra Linux 2
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 2
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
15.06.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2017 г. 2
06.06.2017 Завершен пилотный проект Минкомсвязи по переходу госорганов на отечественное ПО 1
20.12.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2016 года 1
29.03.2016 Услуга по выдаче разрешений на строительство в Ивановской области станет электронной 1
25.01.2016 Электронной записью в школы воспользовались 70% ивановских родителей 1
18.01.2016 В Ивановской области стартовала электронная запись детей в школы 1
13.01.2016 2715 жителей Ивановской области записали детей в оздоровительные лагеря через региональный портал госуслуг 1
27.10.2015 «Почта России» увеличит количество пунктов зачисления средств на социальную карту жителя Ивановской области 2
01.09.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2015 г. 1
01.06.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2015 г. 1
13.01.2015 В Ивановской области назначен начальник департамента развития информационного общества 1
11.12.2014 Подписаны первые соглашения с пилотными субъектами РФ по ГИС ЖКХ 1
31.10.2014 В Ивановской области принят закон, способствующий дальнейшему развитию МФЦ 2
26.09.2014 В Иванове открылся государственный центр подтверждения учетных записей на Едином портале госуслуг 1
25.08.2014 В Ивановской области разработан системный проект по созданию и развитию инфраструктуры пространственных данных 1
04.06.2014 Органы местного самоуправления Ивановской области стали полноправными участниками СЭД 1
08.04.2014 Ивановская и Вологодская области перешли на электронный документообмен 2
28.03.2014 «Алан-ИТ» разработала методологию управления ИТ-активами для госучреждений 2
05.03.2014 В Ивановской области завершена техническая агрегация СЭД 1
24.10.2013 Microsoft Surface RT поможет модернизировать процесс обучения в российских школах 2
02.10.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2013 2
03.08.2012 ИТ-конкурс грозит заказчику уголовным делом 1
17.01.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2011 года 1
16.12.2011 В Ивановской области реализуется проект «Электронная школа» 1
06.04.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2011 года 1
14.12.2009 «Синтерра» построила магистральную ВОЛС Иваново – Суздаль 1
03.12.2009 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2009 1
03.06.2008 Новое в ИКТ-законодательстве России: май 2008 1
09.01.2008 Новое в ИКТ-законодательстве России: декабрь 2007 1
18.07.2002 Ивановнская область равняется на стандарты компании "Про-Инвест-ИТ" 2

Публикаций - 40, упоминаний - 51

Правительство Ивановской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 2
Docsvision - ДоксВижн 1062 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 568 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
УЦ Профи 5 1
Involta - Инвольта 1 1
Алан-ИТ - Алан-Информационные Технологии 29 1
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 3 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 1
Ф-Центр 27 1
ВКС технологии 5 1
Интеграция ООО 12 1
Вионикс 2 1
Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза 13 1
Союз-Телефонстрой 10 1
Ростелеком 11066 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 1
МегаФон 10993 1
Dell EMC 5207 1
Microsoft Corporation 25887 1
Dell Technologies - Dell Computer 2224 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 416 1
9732 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3213 1
TrueConf - ТруКонф 461 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1114 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
ТелеМед 14 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 367 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 170 1
Почта России ПАО 2399 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 41 1
Институт развития образования 17 1
Щёлковский биокомбинат ФКП 2 1
Республика Башкортостан ИД - Республика Башкортостан Издательский дом 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9100 1
НСПК - Национальная система платежных карт 963 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 510 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6712 17
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5482 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1620 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13944 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2909 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3095 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4994 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4054 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3701 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3364 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1582 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2147 4
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Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 36 4
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Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 229 3
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Правительство Брянской области - Брянская областная Дума - органы государственной власти 8 3
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Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 3
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2350 3
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Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 414 3
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3741 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1117 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 462 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2538 2
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1072 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 280 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 564 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
Правительство Москвы - Портал поставщиков города Москвы - zakupki.mos.ru 8 1
ЕФРТ - Единый Федеральный реестр туроператоров 4 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 356 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 181 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 53 1
Docsvision СЭД - ECM-система 250 1
Архивный фонд РФ 115 1
Linux - Debian GNU 582 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 107 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
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РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 1
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Минцифры РФ - ЕИСУКС - ЕИС УК С ГГС РФ - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 22 1
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1053 1
Linux OS 11682 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Кинешма 38 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1485 2
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2109 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 435 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58594 35
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54226 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34385 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4681 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11005 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22096 11
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18452 6
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5977 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11526 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2362 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 9003 5
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12456 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16391 4
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КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 606 4
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Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 758 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6634 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1565 3
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 283 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8337 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7598 3
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Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1820 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1909 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12044 3
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 666 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5561 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 139 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
ТВ-Новости АНО 7 1
Башинформ ИА 7 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1301 1
Ведомости 1531 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 5001 1
Gartner - Гартнер 3676 1
ИвГУ - Ивановский государственный университет 7 2
ИВГПУ ВО ФГБОУ - Ивановский Политех - Ивановский государственный политехнический университет 5 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 184 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
ИГХТУ - Ивановский государственный химико-технологический университет ФГБОУ ВО 5 1
ИГЭУ ФГБОУ ВО - Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина 9 1
ИВПЭК ОГБПОУ - Ивановский промышленно-экономический колледж 1 1
ИЭК ОГБПОУ - Ивановский энергетический колледж 1 1
ИвРТТИ - Ивановский радиотехнический техникум-интернат 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 334 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 780 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 342 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 470 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 107 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 124 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 765 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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