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ИГХТУ Ивановский государственный химико-технологический университет ФГБОУ ВО

СОБЫТИЯ


03.09.2026 ИГХТУ переходит на российские решения в обучении программированию и эксплуатации приложений 1
19.07.2024 В магистратуру с «Микроном»: целевое обучение в пяти профильных вузах 1
10.02.2022 «Аквариус» запустил программу подготовки молодых специалистов инженерных специальностей 1
15.08.2006 Imagine Cup 2006: МФТИ остался без медалей 1
07.08.2006 МФТИ представляет Россию в финале Imagine Cup 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ИГХТУ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25819 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1701 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 236 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1103 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13976 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3967 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6582 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 637 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54298 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4426 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2645 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4352 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4815 2
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 270 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35359 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15499 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26538 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17045 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1656 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26049 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33677 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13110 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1959 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12925 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 549 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3079 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16423 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12259 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5282 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 217 1
Щеглов Сергей 4 2
Сурин Николай 2 1
Хомутская Евгения 4 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 932 1
Белкин Сергей 12 1
Сошников Дмитрий 16 1
Дмитриева Людмила 2 1
Легостаева Светлана 96 1
Воног Станислав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167207 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47801 3
Польша - Республика 2035 2
Германия - Федеративная Республика 13254 2
Венгрия 857 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 584 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54892 1
Земля - планета Солнечной системы 10888 1
Южная Корея - Республика 7074 1
Италия - Итальянская Республика 4514 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Южная Корея - Сеул 375 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Индия - Дели 157 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58031 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2294 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34000 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5890 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16184 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6818 2
Национальный проект - Наука и университеты 48 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 1
Образование в России 2927 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4443 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3883 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1091 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2314 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3145 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2764 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53768 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1745 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3510 1
Информатика - computer science - informatique 1203 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1244 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 749 2
ИВГПУ ВО ФГБОУ - Ивановский Политех - Ивановский государственный политехнический университет 5 1
ИВПЭК ОГБПОУ - Ивановский промышленно-экономический колледж 1 1
ИЭК ОГБПОУ - Ивановский энергетический колледж 1 1
ИвРТТИ - Ивановский радиотехнический техникум-интернат 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 325 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1735 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 758 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 336 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 314 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 467 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 106 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 122 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 120 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ИвГУ - Ивановский государственный университет 7 1
Microsoft Imagine Cup 60 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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