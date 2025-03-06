Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хомутская Евгения
Хомутская Евгения и организации, системы, технологии, персоны:
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1475 3
|Элемент ГК - Elementec - ELMT 90 2
|Ростех - Автоматика Концерн 1649 1
|Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 394 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145861 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 2
|Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2890 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.