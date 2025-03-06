От науки до производства: «Микрон» готовит кадры совместно с 23 вузами и ссузами

В ходе визита в Зеленоград министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова и Президента Российской академии наук академика РАН Геннадия Красникова «Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», представил новые производственные участки и инженерную инфраструктуру, где трудятся высококвалифицированные специалисты — выпускники десятков высших и средних учебных заведений, и работу предприятия по подготовке инженерных кадров. Об этом CNews сообщили представители «Микрон».

«Микрон» ведет системную работу по развитию кадрового потенциала в сфере наукоемких технологий в сотрудничестве с 23 вузами и ссузами восьми городов России, участвует в проектных инициативах, организует производственную практику и учебную стажировку студентов.

«В 2024 г. проведено 30 карьерных мероприятий для студентов. 109 студентов прошли практику на Микроне, из них 12 трудоустроены на предприятие, — сказала директор по персоналу АО «Микрон» Евгения Хомутская. - Наш опорный вуз МИЭТ, и мы сотрудничаем как в части профессионального обучения, так и в части внедрения студенческих разработок. Считаем необходимым и важным в профориентации и подготовке кадров объединять усилия и максимально сокращать дистанцию от вуза до предприятия».

Совместно с МИЭТом при поддержке Минобрнауки на «Микроне» реализована программа малосерийного производства в формате Multi Project Wafer, что актуально для вузовских разработок и дает возможность начинающим конструкторам ИС воплотить свои идеи в кремнии.

Совместно с КНИТУ–КАИ, где «Микрон» является производственным партнером ПИШ, открыта программа подготовки кадров для микроэлектроники. 30 магистрантов уже обучаются по двум специальностям, все они начали свою учебу знакомством с «Микроном» и со своими наставниками на предприятии и с первых шагов обучения осваивают профессии применительно к реальному конкретному производству.

«Микрон» — единственная в мире фабрика чипов, открытая для регулярных экскурсий на производство. За 2024 г. предприятие посетили 1,99 тыс. школьников и студентов из 21 региона России. С 2024 г., также впервые в стране и мире, «Микрон» начал проводить авторские экскурсии «Ключ к профессии», которые дают возможность узнать рабочие нюансы непосредственно от реального инженера и примерить на себя конкретную профессию.

Для интересующихся инженерным образованием и практикой создан профориентационный ресурс «Путь инженера» — первый в стране специализированный ресурс для популяризации профессий и привлечения в отрасль микроэлектроники инженерной молодежи.