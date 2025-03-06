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Фальков Валерий
Фальков Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
|Знание - Российское общество 7 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|Шадаев Максут 1018 6
|Чернышенко Дмитрий 568 5
|Мишустин Михаил 685 4
|Греф Герман 424 4
|Собянин Сергей 395 3
|Чемезов Сергей 143 3
|Кравцов Сергей 54 3
|Акимов Максим 187 2
|Осеевский Михаил 316 2
|Белоусов Андрей 140 2
|Песков Дмитрий 107 2
|Силуанов Антон 66 2
|Лихачев Алексей 44 2
|Мантуров Денис 109 2
|Медведев Дмитрий 1655 2
|Ковнир Евгений 75 1
|Белозеров Олег 28 1
|Носков Константин 236 1
|Левин Леонид 130 1
|Липов Андрей 62 1
|Добродеев Борис 95 1
|Назаров Александр 65 1
|Дмитриев Кирилл 109 1
|Борисов Юрий 118 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Воробьев Андрей 168 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Бунина Елена 35 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Шувалов Игорь 82 1
|Шохин Александр 32 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Федулов Владислав 79 1
|Иванов Андрей 57 1
|Орешкин Максим 28 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Ливинский Павел 10 1
|Комар Евгений 20 1
|Нестеренко Татьяна 41 1
|Хинштейн Александр 142 1
|РИА Новости 925 1
|Ведомости 1033 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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