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Фальков Валерий


06.03.2025 От науки до производства: «Микрон» готовит кадры совместно с 23 вузами и ссузами 1
28.03.2024 До конца регистрации на Российский венчурный форум 2024 осталось 3 недели 1
28.03.2024 В Координационный совет РЦИС вошли руководители Роспатента и Фонда «Сколково» 1
06.02.2023 От властей требуют написать правила использования нейросетей в учебе. Скандальный ChatGPT уже поделился своим мнением 1
04.07.2022 150 ГИС будут переведены на «Гостех» в приоритетном порядке 1
14.04.2022 Вице-премьер Чернышенко: в новом учебном году в вузах предусмотрено почти 24,5 тыс. бюджетных мест по направлениям в сфере электроники 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
02.08.2021 Иностранные участники Международного чемпионата по программированию смогут бесплатно оформить визы в Россию 1
31.05.2021 «Ростелеком» и Trueconf организовали видеоконференцию с рекордным количеством одновременно выведенных на экран видимых участников 1
25.01.2021 «Сбер» запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online 1
13.04.2020 Разработки «Автоматики» для учебных заведений заинтересовали федеральные министерства 1
10.04.2020 Ростех представил министерствам системы комплексного оснащения учебных заведений 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
27.03.2019 Cisco расширит участие в образовательных проектах в России 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Фальков Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 5
Ростелеком 9780 3
Ростех - Автоматика Концерн 1649 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1168 3
Yandex - Яндекс 7463 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 2
Cisco Systems 5127 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
NtechLab - НтехЛаб 123 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 10 1
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 11 1
TrueConf - ТруКонф 401 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3974 1
Telegram Group 2044 1
Google LLC 11849 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 1
Microsoft Corporation 24695 1
OpenAI 235 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Ovision - Овижн 46 1
Умник 36 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1475 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 5
Почта России ПАО 2122 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 2
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
Газпром нефть 625 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 9 1
Рапид Био 101 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 96 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5983 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2534 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 582 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1408 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 448 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4807 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1093 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 703 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
Фонд президентских грантов 15 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 330 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3360 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 461 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 17 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
Знание - Российское общество 7 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10831 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1781 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4069 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9463 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1453 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10606 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 534 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11148 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8128 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2200 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20927 1
Моноблок - Monoblock PC 966 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12545 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3502 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12654 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9807 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3043 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20796 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3933 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2726 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27993 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6077 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7663 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1660 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1337 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10181 1
Data monetization - Монетизация данных 1654 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1267 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3113 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6673 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2918 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5453 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4240 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Ростех - Элик - серия персональных компьютеров 2 1
Ростех - Автоматика - Фотон-ПАК ПБ - программно-аппаратный комплекс 2 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 1
TrueConf Enterprise 22 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 212 1
Baidu 284 1
OpenAI ChatGPT 363 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 468 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Купол СХД 15 1
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 22 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
Минобрнауки РФ - Платформа университетского технологического предпринимательства - Федеральный проект 5 1
Шадаев Максут 1018 6
Чернышенко Дмитрий 568 5
Мишустин Михаил 685 4
Греф Герман 424 4
Собянин Сергей 395 3
Чемезов Сергей 143 3
Кравцов Сергей 54 3
Акимов Максим 187 2
Осеевский Михаил 316 2
Белоусов Андрей 140 2
Песков Дмитрий 107 2
Силуанов Антон 66 2
Лихачев Алексей 44 2
Мантуров Денис 109 2
Медведев Дмитрий 1655 2
Ковнир Евгений 75 1
Белозеров Олег 28 1
Носков Константин 236 1
Левин Леонид 130 1
Липов Андрей 62 1
Добродеев Борис 95 1
Назаров Александр 65 1
Дмитриев Кирилл 109 1
Борисов Юрий 118 1
Ефимов Владимир 144 1
Воробьев Андрей 168 1
Дворкович Аркадий 210 1
Бунина Елена 35 1
Кудрин Алексей 124 1
Шувалов Игорь 82 1
Шохин Александр 32 1
Скворцова Вероника 69 1
Федулов Владислав 79 1
Иванов Андрей 57 1
Орешкин Максим 28 1
Вексельберг Виктор 153 1
Ливинский Павел 10 1
Комар Евгений 20 1
Нестеренко Татьяна 41 1
Хинштейн Александр 142 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2998 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Индия - Bharat 5480 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3134 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1020 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1492 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 853 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 703 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1899 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 893 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 898 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1688 1
Россия - УФО - Челябинская область 1238 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 1
Россия - УФО - Тюменская область 1168 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 4
Образование в России 2222 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5130 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 509 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10021 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6012 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1333 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5886 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9932 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3177 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2352 1
Аудит - аудиторский услуги 2702 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1593 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 848 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5567 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5919 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 500 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3231 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 1
Кодекс этики использования данных 41 1
Информатика - computer science - informatique 1068 1
Металлы - Золото - Gold 1146 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8811 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 105 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3506 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 908 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4700 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2139 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3448 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 169 1
РИА Новости 925 1
Ведомости 1033 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 2
РАН - Российская академия наук 1888 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 34 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 945 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 1
Сбер - SberZ 2 1
Сбер - SberStudent 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 344 1
ТГУ - Томский государственный университет 173 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 77 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 339 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 2
Cisco Connect 5 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
Сбер - Sber500 7 1
Российский венчурный форум 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

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