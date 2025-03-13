Российский венчурный форум состоится в Казани с 9 по 11 апреля

С 9 по 11 апреля 2025 г. в Казани пройдет XIX Российский венчурный форум — одно из ведущих событий для технологического бизнеса. Нулевой день форума пройдет в Иннополисе 9 апреля, основные мероприятия (выставка и деловая программа) состоятся 10-11 апреля в Казань Экспо. Это крупнейшая площадка для взаимодействия стартапов, инвесторов и представителей крупных компаний, способствующая развитию инновационного предпринимательства. Организационный комитет форума возглавил Валерий Фальков, министр образования и науки РФ.

Тема форума в 2025 году: «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций». В течение трех дней участники обсудят ключевые тенденции венчурной индустрии и прямых инвестиций, а также стратегические задачи развития технологического предпринимательства в России.

Организаторами форума выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), Ассоциация содействия цифровому развитию и Инновационный технопарк «Идея».

В рамках РВФ 2025 будут представлены 150 стартапов из России. Участники смогут пройти отбор, подготовиться к питч-сессиям с ведущими экспертами и получить шанс войти в программу пилотирования с индустриальными заказчиками. Для инвесторов мероприятие станет возможностью найти перспективные проекты для вложений.

Среди ключевых участников события — ведущие венчурные фонды страны, включая Фонд «Восход», фонд «Сколково», Kama Flow, фонд «Новая индустрия», фонд «Месторождение», корпоративный венчурный фонд «МТС», венчурный фонд ХАЙВ и другие.

Важной частью форума станет «Венчурный сборник 2025», в который войдут научно-исследовательские работы по актуальным вопросам развития технологического предпринимательства. Среди тем публикаций: тренды и прогнозы рынка технологий, взаимодействие науки и бизнеса, роль поддержки институтов развития и международное сотрудничество в сфере технологического предпринимательства и другие.

Кроме того, на площадке форума пройдет ярмарка вакансий — идеальная платформа для тех, кто ищет возможность начать свою карьеру в инновационных компаниях. Студенты смогут познакомиться с актуальными предложениями работы и стажировок, напрямую пообщаться с представителями ведущих работодателей и задать вопросы о требованиях и возможностях карьерного роста.

Участие в РВФ 2025 будет полезно стартапам, инвесторам, корпорациям, институтам развития и университетам. Стартапы смогут привлечь инвестиции и представить проекты потенциальным партнерам, инвесторы – найти перспективные компании, а корпорации и университеты – наладить сотрудничество и внедрить инновационные решения.

Мероприятие предоставляет доступ к программам акселерации и пилотирования, способствующим развитию и масштабированию стартапов. Важной частью участия станет нетворкинг, помогающий установить контакты с потенциальными партнерами и инвесторами. Финалисты получат возможность привлечь инвестиции и презентовать свои разработки ведущим экспертам инвестиционного рынка России.

Напомним, в 2024 году в мероприятии приняли участие более 4 тысяч человек, прошли встречи с представителями международных деловых сообществ. Деловая программа включала выступления более 200 спикеров, порядка 100 представителей инвестиционных фондов и более 50 стартап-проектов. В рамках форума было подписано 15 соглашений о сотрудничестве.

История Российского венчурного форума насчитывает 19 лет – мероприятие проводится с 2005 года. За это время в деловой программе и экспозиции приняли участие более 2400 компаний и 700 стартапов.