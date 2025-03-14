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ВымпелКом Хайв
ООО «ХАЙВ» — венчурный фонд, созданный компанией «ВымпелКом», соинвестором которого в 2024 году стал «ТАГРАС».
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 134 1
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
|Евченко Николай 2 2
|Солонин Сергей 104 1
|Макова Надежда 3 1
|Торбахов Александр 97 1
|Догаев Артем 2 1
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|eMarketer 206 1
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