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ВымпелКом Хайв

ООО «ХАЙВ» — венчурный фонд, созданный компанией «ВымпелКом», соинвестором которого в 2024 году стал «ТАГРАС». 


14.03.2025 Российский венчурный форум состоится в Казани с 9 по 11 апреля 1
05.11.2024 «Билайн» удваивает инвестиции в Eshopmedia и растущий рынок ритейл-медиа 2
11.09.2024 ХАЙВ инвестирует в компанию Briskly 3
16.08.2024 ГК «Солар» представила результаты I полугодия 2024 года: выручка демонстрирует уверенный рост более чем в 1,5 раза 1
05.07.2024 Стартапы занимают треть рынка ИБ-вендоров и растут на 49% год к году по выручке 1
30.05.2024 «Билайн» представляет результаты за первый квартал 2024 года 1
14.05.2024 Российская онлайн-школа водителей выходит на биржу 1
04.03.2024 «Билайн» объявляет о завершении антикризисной программы и представляет результаты 2023 года 2
16.11.2023 «Билайн» проинвестировал в российскую платформу для корпоративного обучения KAMPUS 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 5
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 38 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 947 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 10 2
ВымпелКом - Хайв - Eshopmedia - Ешопмедиа 3 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
ESG - Enterprise Strategy Group 241 1
KAMPUS - Теории от практиков 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
Platformcraft - Платформкрафт 6 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4942 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1223 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 424 1
Светофор Групп 2 1
Базальт СПО - BaseALT 667 1
Briskly - Брискли 5 1
ЦБИ - Центр безопасности информации 29 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
TargetAI - Таргет плюс 4 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 3
Everland - социальный бизнес-проект 19 2
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 1
NanduQ - Qiwi 997 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
Макфа - Makfa 8 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 29 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1018 1
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 13 1
Нетмонет 10 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 95 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1379 1
Unilever - Юнилевер Русь 156 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
L’Oreal 57 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 16 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 9 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 26 1
Okkam - Амнет - Дэфт 7 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4566 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3072 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
Правительство Москвы - Информационный центр правительства Москвы 7 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4213 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 109 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 134 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 4
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21405 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5294 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52313 1
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Европа 21836 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1544 1
Казахстан - Республика 5585 1
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Беларусь - Белоруссия 5744 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14170 1
Америка Латинская 1820 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2143 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14609 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8671 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16469 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7556 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 3
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Финансовые показатели - Financial indicators 2512 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29482 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7028 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6773 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6974 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5488 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1386 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6455 1
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LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 1
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Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1187 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 631 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2429 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 387 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 325 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5211 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6211 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5851 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8838 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18798 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2444 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5892 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2285 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 172 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1589 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4708 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 54 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 106 1
eMarketer 206 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 346 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 172 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
СyberStage - Программа поддержки предпринимателей в области информационной безопасности и смежных направлений 2 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 7 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346798, в очереди разбора - 764042.
Создано именных указателей - 170872.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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