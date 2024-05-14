Российская онлайн-школа водителей выходит на биржу

Онлайн-школ обучения вождения «Светофор Групп» намерена провести размещение своих привилегированных акций на Санкт-Петербургской валютной бирже. Объем размещения составит до 140 млн руб. В «Светофор Групп» ожидают роста рынка онлайн-автошкол в связи с тем, что сейчас водительские права будут активно получать молодые люди, привыкшие к гаджетам и онлайн-платформам.

«Светофор Групп» выходит на Санкт-Петербургскую валютную биржу

Онлайн-школа для водителей «Светофор Групп» объявила о намерении провести размещение привилегированных акций на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПБВБ). Предметом размещения станут 2,4 млн префов, что составляет 100% от общего объема привилегированных акций и 10% от общего числа акций.

Цена размещения составит 58,64 руб. за одну акцию. В целях размещения «Светофор Групп» договорилась с организатором размещения ИФК «Солид» о продаже ему указанного объема привилегированных акций. Затем ИФК «Солид» должна будет продать их на бирже по указанной цене и таким образом рассчитаться со «Светофор Групп».

Акции, которые не удастся продать на бирже, будут возвращены «Светофор Групп». Объем размещения составит до 140 млн руб. Предварительная дата начала торгов – 24 мая. В течение 120 дней после размещения «Светофор Групп» и ее действующие акционеры обязуются не продавать принадлежащие им акции.

Финансовые показатели «Светофор Групп»

«Светофор Групп» отсчитывает свою историю с 1989 г., когда был создан кооператив «Светофор» для обучения водителей категории «B». Нынешнее юридическое лицо компании было основана в 2010 г. и первоначально называлось «ПДД.ТВ». Компания работает в Санкт-Петербурге, является резидентом «Сколково», в 2018 г. она разместила свои облигации на Московской бирже.

В 2023 г. выручка компании составила 461,7 млн руб., увеличившись за год в полтора раза. Прибыль от продаж составила 60,2 млн руб. (также рост в полтора раза), показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) – 126,8 млн руб. (рост – 15%), рентабельность по показателю EBITDA – 27,5%, чистая прибыль – 49,5 млн руб. (рост - 23%).

Капитальные затраты за 2023 г. составили 28,4 млн руб. Чистый долг составляет 122,4 млн руб., отношение чистого долга к показателю EBITDA – 0,97, рентабельность капитала (ROE) – 26,45%. Основным акционером компании является ее гендиректор Артем Догаев, летом 2023 г. доля составляла 72,88% (размер актуальной доли не раскрывается).

Российский рынок автошкол и почему на нем ожидается рост

В России в 2023 г. работало 7,2 тыс. автошкол, среди которых частные школы, подразделения ДОСААФ, автошколы Всероссийского общества автомобилистов (ВОА). В Санкт-Петербурге числится порядка 350 учебных заведений, осуществляющих подготовку водителей. В течение последних восьми лет в России выдавалось в среднем 2 млн водительских удостоверений, в том числе в Москве в 2022 г. было выдано 186 тыс. водительских прав.

Сравнение возможностей онлайн-автошкол

Название компании «Светофор» «Хайв!» «Online автошкола» DriversEd.com Описание компании Онлайн автошкола, предоставляет доступ к теоритической и практическим занятиям на базе автошкол партнеров. Продает договоры партнерам Онлайн автошкола, предоставляет доступ к теоритической и практическим занятиям на базе автошкол партнераов Крупнейшая онлайн школа водителей в США Позиционирование B2C + B2B (собственное обучение + доступ в ИТ платформе партнерам) B2B (только через партнеров) B2B (только через партнеров) B2B+B2C Выручка в 2020 г. (млн руб.) 320 13 9,7 н/д Веб-версия + + + + Мобильное приложение + + - + Уроки в прямом эфире + - - - Уроки в записи + + + + Тесты + + + + Интерактивные задачи + - - + Оценка психофизиологии + - - -

В «Светофор Групп» напоминают, что в 2000-2010 гг. наблюдался рост рождаемости. Соответственно, молодые люди, рожденные в данный период, будут получать водительские права в 2018-2028 гг., что приведет к росту численности клиентов автошкол. При этом данная целевая аудитория привыкла получать информацию из гаджетов, и для них обучение на тренажерах с помощью ИТ и образовательных платформ будет являться более естественным, чем оффлайн-обучение в «подвалах и чердаках по карточкам».

Крупнейшими игроками рынка являются ДОСААФ, ВОА, «Автошкола Джек», «Авто-онлайн», и др. Доля «Светофор Групп» - 1%. Рынок обучения вождения непосредственно зависит от рынка автотранспорта. В 2023 г. в России было продано 1,06 млн новых легковых машин, что на 69% больше, чем в 2022 г. После спада, связанного с геополитической обстановкой, в перспективе рост автомобилизации России будет продолжаться.

Конкурентные преимущества «Светофор Групп»

Компания осуществляет онлайн-продажи дистанционной формы обучения как для B2C, так и для B2B потребителей. У компании есть платформа образовательного сервиса для водителей, которая обеспечивает теоретическую и практическую подготовку водителей всех категорий, восстановление навыков вождения и переподготовку.

Своими преимуществами компания считает «уникальность» ИТ-платформы: мобильная доступность, анимированные ролики, экзаменационные билеты в 3D, онлайн-лекции с возможностью консультаций с преподавателей; интеграктивные задания; интегральная система оценки результатов обучения и индивидуальные траектории обучения; интеллектуальная система выработки рекомендаций; практические занятии с учетом и контролем их прохождения; удаленное заключение договоров и их оплата; АПК (аппаратно-программный комплекс) с возможностью развернуть процесс обучения на базе любой автошколы.

«Светофор Групп» утверждают, что имеет ряд преимуществ перед конкурентами из числа онлайн-автошкол: («Хайв!», «Online автошкола», а также американской Driversed.com): возможность проведения уроков в прямом эфире, интерактивные задачи, оценка психофизиологии, адаптивная система обучения, применение VR-технологий в образовательном процессе, обучение навыкам вождения с помощью имитационной компьютерной игры.

ИТ-платформа «Светофор Групп»

«Светофор Групп» проводит исследования и разработки по следующим направлениям: ERP-система для управления автошколой или образовательным центром; CRM-система; полностью адаптивная и интерактивная онлайн-платформа дистанционного обучения с функцией анализа психофизиологических особенностей учащихся в режиме реального времени; мобильное приложение; рекламные и маркетинговые исследования. В разработку приложения дистанционного обучения было вложено 100 млн руб.

Разрабатываемая ИТ-платформа позволит проводить обучение не только водителей автомобилей и мотоциклов, но также обучать управлению любым земным, водным и авиационным транспортом, проводить регулярную переаттестацию водителей такси, общественного и грузового транспорта, создавать психологический потрет водителя (стрессоустойчивость, уровень агрессии, дефицит внимания, склонность к риску и пр.). В части психофизиологических аспектов разработки «Светофор Групп» сотрудничает с кафедрой Психофизиологии СПБГУ.

Компания также ведет работы по стандартизации учета процесса обучения в соответствие со стандартом xAPI . Данный стандарт отличается возможностью отслеживания пользовательской активности в оффлайн режиме, снижение зависимости от различных систем дистанционного обучения, переход к мобильному обучению, обучению в соцсетях и мессенджерах.