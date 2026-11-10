Индексная книга (каталог) CNews*
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ЦБ РФ СПВБ Санкт-Петербургская валютная биржа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 31, упоминаний - 49
ЦБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1246 6
|Карпуничев Сергей 12 3
|Носков Константин 242 3
|Никифоров Николай 1141 3
|Медведев Дмитрий 1667 3
|Благирев Вячеслав 15 2
|Покладов Кирилл 8 2
|Данилина Марианна 34 2
|Бунин Павел 3 2
|Епихин Михаил 13 2
|Корников Роман 2 2
|Царев Александр 4 2
|Догаев Артем 2 2
|Натрусов Артем 325 2
|Сотин Денис 216 2
|Андрианов Павел 86 2
|Семенов Александр 170 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Маркелов Константин 43 2
|Моисеев Алексей 35 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Бурилов Андрей 118 2
|Кабаков Ярослав 67 2
|Трачук Аркадий 18 1
|Лагунов Андрей 43 1
|Сологуб Денис 75 1
|Стоянов Алексей 56 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Шинкарев Александр 33 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Истомин Константин 58 1
|Ульихин Павел 36 1
|Сафрыгин Егор 38 1
|Пчелин Юрий 41 1
|Руднева Валентина 26 1
|Шанина Ирина 28 1
|Николаев Максим 6 1
|Дмитриев Андрей 50 1
|Торгов Игорь 42 1
|Репин Николай 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.