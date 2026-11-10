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ЦБ РФ СПВБ Санкт-Петербургская валютная биржа

ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.11.2026 Против банков Ozon и Wildberries ввели санкции. «Яндексу» тоже досталось 1
10.07.2025 «Диасофт» автоматизирует загрузку и учет дилерских сделок на фондовом рынке, заключенных на Санкт-Петербургской валютной бирже 1
23.08.2024 В России откроют две криптобиржи для торговли с заграницей 2
27.05.2024 Инвесторы оценили онлайн-школу водителей в 765 миллионов 2
14.05.2024 Российская онлайн-школа водителей выходит на биржу 2
19.03.2024 СПВБ и «Атомайз» реализовали первую сделку с ЦФА 4
19.01.2024 СПВБ запустила новую Единую торгово-клиринговую систему 2
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.06.2022 Гознак и Санкт-Петербургская Валютная Биржа договорились о создании площадки для обращения золота в цифровой форме 2
27.12.2021 Совет директоров «Ростелекома» продлил полномочия Михаила Осеевского на посту президента компании 1
29.10.2021 Бывший глава Минцифры купил бизнес в области госуправления 2
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 2
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями 2
21.01.2020 Петербургский расчетный центр автоматизировал работу с помощью QBIS 2
15.04.2014 Бывший глава российского офиса Columbus назначен генеральным директором «Корус Консалтинг» 1
08.02.2008 Назначен генеральный директор Columbus IT Russia 1
25.09.2007 Сергей Карпуничев: BI-системы несут демократию 1
22.10.2002 III Венчурная ярмарка - триумф высоких технологий 2
01.10.2002 ФКЦБ заинтересовалось моделированием IPO 1
04.09.2002 III Российская венчурная ярмарка: моделирование IPO 3
03.09.2002 III Российская венчурная ярмарка: моделирование IPO 3
25.07.2002 РБК представил новый биржевой терминал: валютные биржи 1
12.04.2002 КБ "Диалог-Оптим" представил новые возможности интернет-трейдинга 1
11.04.2002 В Секции фондового рынка ММВБ началось размещение облигаций ОАО "Северо-Западный Телеком" 1
25.01.2002 Неделя в Сети: Интернет не делает человека мудрым... 1
22.01.2002 В Санкт-Петербурге появилась возможность онлайн-торговли облигациями 1
03.09.2001 "Чистый" интернет-брокер впервые вошел в десятку лидеров ММВБ 1
03.09.2001 "Чистый" интернет-брокер впервые вошел в десятку лидеров ММВБ 1
14.07.2000 Санкт-Петербургская валютная биржа начала тестировать проект торгов через Сеть 2

Публикаций - 31, упоминаний - 49

ЦБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25931 3
IBM - International Business Machines Corp 9724 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 344 3
Светофор Групп 2 2
Ростелеком 11103 2
МегаФон 11081 2
Yandex - Яндекс 9469 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1535 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 2
Luxms 125 1
Flant - Флант 243 1
Бука - Buka Entertaiment 493 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 109 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 548 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 1
Гильдия консультантов 5 1
Gelarm - Геларм 41 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 180 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
Т-Банк - Т-Технологии - Atomyze - Атомайз 30 1
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 1
Московская Биржа - СМВБ-Информационные технологии 14 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 61 1
Samsung Electronics 11194 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5764 1
SAP SE 5637 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Amazon Inc - Amazon.com 3322 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16338 1
LG Electronics 3752 1
InfoWatch - Инфовотч 1210 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
9800 1
Ред Софт - Red Soft 1293 1
Autodesk 640 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1726 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3274 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2161 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
SAS Institute 1093 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1924 10
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 3
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 33 2
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1872 2
МБСП - Международный банк Санкт-Петербурга - Ленмебельбанк - Петербургский лесопромышленный банк 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9174 2
Почта России ПАО 2407 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3177 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 274 2
ПСБ - Промсвязьбанк 980 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 574 2
Абсолют Банк 251 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 373 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 447 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 2
36,6 - аптечная сеть 97 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Силовые машины 166 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 95 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 1
Резонанс НПП 409 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 102 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 94 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
Московская Биржа - СМВБ - Сибирская межбанковская валютная биржа 18 1
РТФ - Российский Технологический Фонд 7 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 1
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 1
Шереметьево Хэндлинг 51 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - Пульс СК - Пульс Страховая компания - Pulse Insurance - Тюмень-Полис 6 1
ВымпелКом - Хайв 19 1
Neuer Markt 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14160 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2163 4
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6746 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2910 3
Федеральное казначейство России 1969 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 370 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 215 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 2
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 107 2
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 229 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3635 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1573 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5497 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5012 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1220 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1015 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 639 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 192 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 133 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Гильдия консультантов и управляющих общественными финансами 1 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26739 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 6
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2042 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5432 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4970 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27330 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5786 4
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1088 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18517 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36464 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13903 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 961 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2495 2
Стандартизация - Standardization 2373 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2130 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10951 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24634 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5395 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18462 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3924 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1293 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14207 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 674 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9891 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7929 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6417 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6516 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8658 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8851 2
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 526 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3245 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1908 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 165 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6795 1
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 190 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1011 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14310 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4973 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 3
Microsoft Windows 2000 8675 2
Banki.shop 2 2
Google Mobile Services - GMS - Google Mobile App 98 2
Luxms BI 124 1
Московская Биржа НР Транзит 2.0 7 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 517 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 309 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 1
MP3.com 130 1
Flant - Deckhouse Platform - Deckhouse Kubernetes Platform, DKP - Deckhouse Virtualization Platform - Deckhouse Commander 245 1
UMG - Universal Music Group - PressPlay - MusicNet 66 1
Oracle - Sun Netra SPARC 35 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 31 1
Axiom JDK СЗИ 186 1
МФД-ИнфоЦентр - NetInvestor 5 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Sage 2 1
Московская Биржа - СМВБ-Информационные технологии - QUIK-Брокер 8 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
Московская Биржа - Финуслуги 65 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 717 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2044 1
JavaScript - JS - язык программирования 1459 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 954 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 786 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1400 1
БИС QBIS.Platform 15 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 18 1
Microsoft Dynamics 1200 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 17 1
Шадаев Максут 1246 6
Карпуничев Сергей 12 3
Носков Константин 242 3
Никифоров Николай 1141 3
Медведев Дмитрий 1667 3
Благирев Вячеслав 15 2
Покладов Кирилл 8 2
Данилина Марианна 34 2
Бунин Павел 3 2
Епихин Михаил 13 2
Корников Роман 2 2
Царев Александр 4 2
Догаев Артем 2 2
Натрусов Артем 325 2
Сотин Денис 216 2
Андрианов Павел 86 2
Семенов Александр 170 2
Вексельберг Виктор 155 2
Маркелов Константин 43 2
Моисеев Алексей 35 2
Фурсенко Андрей 128 2
Бурилов Андрей 118 2
Кабаков Ярослав 67 2
Трачук Аркадий 18 1
Лагунов Андрей 43 1
Сологуб Денис 75 1
Стоянов Алексей 56 1
Кубарев Алексей 59 1
Шинкарев Александр 33 1
Толкачева Екатерина 43 1
Истомин Константин 58 1
Ульихин Павел 36 1
Сафрыгин Егор 38 1
Пчелин Юрий 41 1
Руднева Валентина 26 1
Шанина Ирина 28 1
Николаев Максим 6 1
Дмитриев Андрей 50 1
Торгов Игорь 42 1
Репин Николай 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 169723 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19900 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55246 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13895 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3399 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19499 2
Европа 25069 2
Дания - Королевство 1377 2
Израиль 2881 2
Германия - Федеративная Республика 13329 2
Россия - СФО - Новосибирск 4983 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3652 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 945 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 837 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 805 2
США - Колумбия 66 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 423 1
Африка Восточная - Восточно-Африканское плоскогорье - Восточно-африканская рифтовая долина 40 1
Сомали - Могадишо 14 1
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Суссекс - Сассекс 15 1
Казахстан - Республика 6163 1
Земля - планета Солнечной системы 10937 1
Южная Корея - Республика 7141 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3179 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1096 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3088 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1541 1
Великобритания - Лондон 2438 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2438 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1734 1
Нидерланды 3786 1
Европа Западная 1499 1
Кения - Республика 171 1
СССР - Ленинград 112 1
Сомали - Федеративная Республика - Африканский рог 43 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54493 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58857 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18535 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6773 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6743 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2165 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4139 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27859 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34565 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12512 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1149 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2332 4
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9055 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8618 3
Информатика - computer science - informatique 1217 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8199 3
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 285 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2222 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7666 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1966 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2981 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 754 2
Металлы - Золото - Gold 1269 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 369 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 559 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3182 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 105 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22221 2
ОФЗ - Облигации федерального займа 36 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3659 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 428 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6734 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2194 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3248 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16490 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4832 1
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 37 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3493 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2326 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6231 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1162 4
TAdviser - Центр выбора технологий 495 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 513 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1311 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Jerusalem Post - почта Иерусалима 10 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11624 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2529 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Известия ИД 800 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8702 6
IDC - International Data Corporation 5004 2
CNews Инновация года - награда 162 2
S&P 500 566 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 1
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 1
Gartner - Гартнер 3682 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1563 3
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 11 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 362 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 149 1
Венчурная ярмарка 25 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1304 2
CNews FORUM Кейсы 318 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 665 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
CNews AWARDS - награда 580 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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