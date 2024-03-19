СПВБ и «Атомайз» реализовали первую сделку с ЦФА

Санкт-Петербургская Валютная Биржа (СПВБ) и «Атомайз» реализовали пилотную сделку с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Это первое в истории партнерство классической биржевой и новой блокчейн-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители СПВБ.

Эмитентом выступил Росбанк. Сделка продемонстрировала, как ЦФА может быть инструментом быстрого и удобного привлечения ликвидности за один день. Отбор заявок прошел в первой половине дня, а во второй эмитент уже получил денежные средства, и ЦФА были зачислены на кошелек инвестора.

Встроенный механизм отбора заявок инвесторов позволил эмитенту оценить рынок и выбрать наиболее выгодные условия. В итоге ЦФА были размещены по ставке 14,25% годовых на 14 дней.

Сделка стала возможной благодаря бесшовной интеграции СПВБ и «Атомайз» на базе API Atomyze. «Это первые партнерские API на рынке ЦФА, которые позволяют быстро и легко выстроить взаимодействие с функционально зрелой платформой «Атомайз» и предложить инвесторам новаторские продукты ЦФА», — сказал генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов.

Модель такого API-партнерства стать индустриальным стандартом для подключения других операторов информационных систем ЦФА.

Как происходила сделка: в торговом терминале Биржи был организован отбор заявок на привлечение денежных средств. В нем приняли участие несколько компаний-инвесторов; итоги отбора в виде реестра были переданы оператору «Атомайз», который сформировал решение о выпуске; данные были переданы эмитенту в его личный кабинет на СПВБ для подписания решения о выпуске; используя встроенный функционал личного кабинета «Атомайз», эмитент подписал заявку на эмиссию ЦФА; инвестор получил и подписал заявку; в срок погашения ЦФА эмитент исполнит свои обязательства, а смарт-контракт автоматически распределит средства на кошелек инвестора и погасит ЦФА.

Интеграция с API Atomyze позволила выстроить удобный клиентский путь, который полностью соответствует законодательству о ЦФА. Все сделки заключаются в информационной системе регулируемого оператора «Атомайз». При этом эмитент и инвестор взаимодействуют с ЦФА в своих личных кабинетах на Бирже.

«Мы объединили функциональность биржевого терминала с преимуществами ЦФА, такими как мгновенный выпуск, возможность краткосрочного привлечения, автоматизация сделок на базе смарт-контрактов», — сказал Алексей Илясов.

«Сделка открывает дополнительные перспективы для участников рынка ЦФА. — сказал председатель Правления Санкт-Петербургской Валютной Биржи Борис Ярышевский. — Реализованный механизм позволяет получить эмитентам и инвесторам более выгодные условия, которые будут создавать повышенный спрос и, тем самым, стимулировать развитие подобных инструментов и рынка ЦФА в целом. Следует понимать, что кроме денежного рынка предложенная конструкция поможет решать задачи и в других сферах, включая рынок корпоративного привлечения и финансирования».

Первый инструмент, который планируется запустить на площадке Санкт-Петербургской Валютной Биржи, — это привлечение и размещение средне- и краткосрочного финансирования через внебиржевую секцию ЦФА.

Юридическое сопровождение процесса интеграции Атомайз и СПВБ и выработки стандартизированного решения обеспечила компания Findustrial Consulting Group.

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Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) — одна из старейших бирж на российском рынке, учрежденная 21 мая 1992 г. ведущими банками Санкт-Петербурга и комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Биржа оказывает полный спектр услуг — от привлечения и размещения средств на денежном рынке до выпуска ценных бумаг на фондовом рынке. Клиентами и контрагентами СПВБ являются ключевые государственные финансовые институты и крупнейшие банки страны.