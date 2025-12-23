Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты

Разделы

Смарт-контракт — это соглашение, подписанное в цифровом формате между двумя и более сторонами. Он разработан Ником Сабо в 1996 году и активно используется в современном сообществе. Они также получили название «умный контракт». С появлением данной технологии «умные контракты» стали активно интегрироваться в блокчейны. Преимущество цифровых договоров в том, что, когда он размещен внутри блокчейна, он неизменяем. Блокчейн оценивается параметром полнота по Тьюрингу, который означает возможность системы выполнить любую заданную функцию или программный код. Смарт-контракт представляет собой базовый компонент любого распределенного приложения (Distributed App), которое используется в децентрализованной среде. Другими словами, контракт нельзя редактировать или уклониться от его исполнения без вмешательства во всю сеть.

Использование смарт-контрактов на блокчейн-платформах при предоставлении кредитных продуктов ― это новый шаг на рынке Fintech, способный изменить существующий порядок заключения и исполнения сделок, который сделает их безопаснее, быстрее и дешевле.

 

23.12.2025 Цифровой рубль: что известно о новой форме национальной валюты. Инфографика 1
21.11.2025 Новый ботнет Tsundere атакует пользователей Windows 1
05.11.2025 Глава Верховного суда поручил ускорить внедрение ИИ в российскую судебную систему 1
09.10.2025 R-Style Softlab представил обновленный сервис для работы с цифровым рублем 1
29.09.2025 Как ИИ меняет производство, строительство и транспорт 1
17.09.2025 «Сбер» и «Северсталь» оцифровали финансирование поставок 1
Цифровизация транспортной отрасли 2022 1
31.07.2025 Positive Technologies и Web3 Tech обеспечат защиту цифровых финансовых активов 1
16.04.2025 Математика обвинили в краже криптовалюты на $65 млн с помощью профессиональных навыков 2
26.02.2025 Какого экономического эффекта могут добиться банки с помощью ИИ 1
24.02.2025 Клиенты массово бегут с крупной криптобиржи, с которой хакеры увели валюту на 1,5 млрд долларов 1
27.01.2025 Резидент Сколково выделил тренды цифровизации банкинга в 2025 году 1
26.12.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по тенденциям в даркнете в 2024 году и прогнозы на 2025 1
14.11.2024 Аудиторские компании и их клиенты смогут безопасно обмениваться документами на блокчейн-платформе Сбербанка 1
16.10.2024 ВТБ представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами в цифровых рублях 2
19.03.2024 СПВБ и «Атомайз» реализовали первую сделку с ЦФА 1
28.11.2023 Новая функция блокчейна Ethereum помогла ограбить 99 тыс. жертв на $60 млн 1
22.11.2023 Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО 1
14.11.2023 «Сбер» впервые применил смарт-контракт в кредитном процессе 1
08.11.2023 Российский производитель компьютерной техники ICL Techno представит свои решения на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 1
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы 1
28.09.2023 Настоящее и будущее low-code решений 1
15.08.2023 ВТБ провел первые операции с цифровым рублем 1
16.05.2023 «Контур» представил новое финтех-направление 1
11.05.2023 Строится глобальная блокчейн-сеть для расчетов между финансовыми гигантами 1
30.03.2023 10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк 1
24.01.2023 Беспилотники, смарт-контракты, управление запасами и биометрия станут основой цифровизации транспорта 1
28.12.2022 10 криптовалют, на которые стоит обратить внимание в 2023 году 1
13.12.2022 «Сбер» предлагает бизнесу купить золото в цифровом формате 1
07.12.2022 «Сколково» представил в Совфеде карту резидентов LegalTech 1
07.12.2022 5 сфер, кроме криптовалюты, где используется блокчейн 1
30.11.2022 «Сбер» представил новые возможности своей блокчейн-платформы 1
21.11.2022 «Сбер» реализовал систему расчетов B2BSecurePay на платформе SberB2B 1
06.07.2022 В чем смысл кредита в криптовалюте 1
29.06.2022 6 основных проблем технологии блокчейн 1
15.06.2022 «Сбер» запустил сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе 1
13.04.2022 Разработчик Ethereum надолго посажен в тюрьму за помощь в обходе американских санкций 1
05.04.2022 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России после начала спецоперации 1
26.01.2022 Альберт Казарян: Через пять лет весь интернет перейдет на 3.0 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1

Bitfury Group 25 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 9
Microsoft Corporation 25260 9
Цифровые активы 148 7
Hyperledger - Open Ledger Project 21 7
GitHub 973 7
Google LLC 12283 6
Ростелеком 10332 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 6
Telegram Group 2590 6
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 30 5
SAP SE 5439 5
МегаФон 9945 4
Alibaba Group 450 4
Yandex - Яндекс 8490 4
IBM - International Business Machines Corp 9556 4
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 259 3
VeChain 4 3
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 103 3
9030 3
Hitachi - Хитачи 1481 3
Amazon Inc - Amazon.com 3143 3
Meta Platforms - Facebook 4537 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4544 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 649 3
TON Foundation 9 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 2
NEO Foundation 2 2
Swirlds Corporation 2 2
Polkadot 7 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 498 2
ConsenSys 3 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 529 2
LG Electronics 3678 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 2
Крок - Croc 1815 2
NTT Data - Itelligence AG 42 2
Cisco Systems 5224 2
Accenture plc 694 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8219 25
Visa International 1974 10
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 8
Альфа-Банк 1872 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 7
РЖД - Российские железные дороги 2007 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 4
Газпром нефть 671 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 134 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1382 4
Bank of America - Банк Америки 268 4
NanduQ - Qiwi 1005 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 4
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 3
TON Issuer 5 3
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 28 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 3
Walmart - Wal-Mart Stores 390 3
Газпром ПАО 1419 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 866 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 983 3
Лента - Сеть розничной торговли 2275 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 2
Резонанс НПП 389 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1493 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2705 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1324 2
Транснефть 323 2
Barclays 121 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5261 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12894 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3126 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 238 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3464 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3374 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4930 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 2
Мосгордума - Московская городская Дума 145 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 602 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 2
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Минфин РФ - Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 9 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Linux Foundation 189 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 214 4
Enterprise Ethereum Alliance 5 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Free TON Community 6 1
OpenChain 1 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 314 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 85
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 67
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 43
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31834 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18322 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6162 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 18
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4682 17
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 14
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 606 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 12
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4789 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 11
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 11
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 899 10
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5941 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7422 10
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 10
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 99 9
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10138 9
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1013 8
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 38
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 26
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 9
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 219 9
Ether - криптовалюта 19 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 7
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 6
Apple iOS 8267 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1528 5
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 35 5
Kaspersky Polys Voting Machine 17 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5860 4
Depositphotos - фотобанк 404 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 4
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 41 4
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 59 4
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 3
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 75 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 3
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 3
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 3
Microsoft Azure 1463 3
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 3
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 3
Microsoft Azure Blockchain Service - Microsoft Azure Blockchain as a Service 7 2
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 2
Zcash - криптовалюта 10 2
Acryl 3 2
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 3 2
XRapid - система трансграничных платежей XRP Ripple для банков 2 2
9-мм пистолет Макарова 6 2
FreePik 1456 2
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 2
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 867 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1149 2
Бутерин Виталий 30 11
Путин Владимир 3358 6
Моисеев Алексей 33 4
Попов Анатолий 143 4
Дуров Павел 309 4
Якобашвили Давид 17 3
Дуров Николай 21 3
Медведев Дмитрий 1662 3
Калихов Артем 15 3
Аксаков Анатолий 159 3
Греф Герман 466 3
Никифоров Николай 1136 3
Попов Сергей 149 3
Орешкин Максим 30 3
Набиуллина Эльвира 111 3
Солонин Сергей 109 3
Абрамович Роман 46 3
Алёшкин Роман 5 2
Фишер Андрей 74 2
Тиньков Олег 48 2
Паршин Максим 321 2
Новиков Павел 107 2
Кулик Вадим 193 2
Шпак Василий 263 1
Скачков Юрий 51 1
Андреев Николай 13 1
Черкавский Александр 1 1
Бутин Вячеслав 11 1
Шершульский Владислав 22 1
Касацкий Александр 1 1
Нам Александр 4 1
Богданов Александр 24 1
Бессонов Александр 4 1
Агапкин Алексей 39 1
Марков Алексей 8 1
Карнаухов Алексей 1 1
Прозоров Андрей 17 1
Гольдштейн Константин 8 1
Кудашев Константин 14 1
Краснов Михаил 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 157320 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 14
Канада 4986 11
Европа 24650 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18645 6
Украина 7799 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18260 5
США - Нью-Йорк 3153 4
Южная Корея - Республика 6867 3
Япония 13555 3
Германия - Федеративная Республика 12947 3
Великобритания - Виргинские Острова 241 3
Россия - ЦФО - Курская область 700 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8142 2
Сингапур - Республика 1906 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4291 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 440 2
Франция - Французская Республика 7982 2
Испания - Королевство 3762 2
Грузия 1285 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 348 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2116 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4099 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 830 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 786 2
Швеция - Королевство 3716 2
Индия - Bharat 5710 2
Евразия - Евразийский континент 627 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1428 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 576 2
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 127 1
Беларусь - Брестская область - Брест 63 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 1
США - Миссури - Канзас-Сити 107 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 58
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 45
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15178 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 15
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20410 13
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 224 12
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10344 7
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6254 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 5
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 49 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 5
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 4
Forbes - Форбс 915 3
9to5Mac 70 2
Криптомужик - telegram-канал 3 2
Bloomberg 1420 2
9to5Google 57 2
NBC News 184 1
CoinDesk 4 1
Царьград - телеканал 29 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
MIT Magazine 2 1
Intelligent Enterprise 27 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
The Verge - Издание 592 1
TAdviser - Центр выбора технологий 428 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 1
BleepingComputer - Издание 417 1
The Guardian - Британская газета 384 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 5
Gartner - Гартнер 3613 4
CNews Инновация года - награда 133 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Grand View Research 24 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
Moody's Investors Service 136 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Edelman Trust Barometer 1 1
Markets&Markets Research 113 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1643 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 71 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 100 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 22 1
Level One - образовательный проект 12 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 202 1
РАН - Российская академия наук 2017 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 1
Иннополис Университет - Центр гражданской авиации 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 3
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 3
Единый день голосования 139 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 614 1
CNews AWARDS - награда 556 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
