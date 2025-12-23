Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Смарт-контракт — это соглашение, подписанное в цифровом формате между двумя и более сторонами. Он разработан Ником Сабо в 1996 году и активно используется в современном сообществе. Они также получили название «умный контракт». С появлением данной технологии «умные контракты» стали активно интегрироваться в блокчейны. Преимущество цифровых договоров в том, что, когда он размещен внутри блокчейна, он неизменяем. Блокчейн оценивается параметром полнота по Тьюрингу, который означает возможность системы выполнить любую заданную функцию или программный код. Смарт-контракт представляет собой базовый компонент любого распределенного приложения (Distributed App), которое используется в децентрализованной среде. Другими словами, контракт нельзя редактировать или уклониться от его исполнения без вмешательства во всю сеть.
Использование смарт-контрактов на блокчейн-платформах при предоставлении кредитных продуктов ― это новый шаг на рынке Fintech, способный изменить существующий порядок заключения и исполнения сделок, который сделает их безопаснее, быстрее и дешевле.
