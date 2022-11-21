«Сбер» реализовал систему расчетов B2BSecurePay на платформе SberB2B

«Сбер» и оператор электронных торгов «Сбер А» запустили новую технологию проведения сделок в онлайн-магазине SberB2B.

B2BSecurePay – решение, построенное на базе блокчейн-платформы «Сбера» с расчетами через смарт-контракты. Новый сервис позволяет упростить взаиморасчеты между множеством контрагентов и гарантировать сохранность средств до выполнения условий или прохождения определённых стадий сделки. Сторонами взаимодействия могут выступать как физические, так и юридические лица, обсуживающиеся в любых банках.

SberB2B – специализированная площадка для взаимодействия участников электронных торгов. Она предлагает рынку новый формат проведения закупок и заключения сделок, когда все необходимые бизнесу процессы автоматизированы и организованы согласно принципу «одного окна». На платформе зарегистрировано более 100 тыс. поставщиков из разных сфер: дерево каталога товаров и услуг насчитывает порядка 16 тыс. ветвей, что позволяет покрыть практически все потребности заказчика любого направления деятельности.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка, сказал: «Мы рады представить еще один продукт, основанный на технологии распределенного реестра. Благодаря использованию особого типа номинального счёта мы обеспечиваем защиту средств на время проведения сделки, а смарт-контракты помогают полностью автоматизировать взаиморасчёты с контрагентами. Маркетплейсу достаточно один раз обратиться в банк для открытия счёта и сделать интеграцию – последующие операции проходят дистанционно. В наших планах продолжить улучшать клиентский опыт и давать бизнесу новые возможности».

Николай Андреев, генеральный директор «Сбер А», сказал: «Использование системы расчётов B2BSecurePay выгодно как продавцу, так и покупателю, поскольку она устраняет риски обеих сторон по сделке. Для покупателя снимается риск непоставки продукции после перечисления аванса, а для продавца – риск неполучения денег от покупателя после поставки. Мы надеемся, что новая система расчётов будет оценена участниками нашего маркетплейса SberB2B, а для новых потенциальных клиентов станет ещё одной важной причиной выбрать платформу в качестве площадки для проведения своих закупок и продаж».