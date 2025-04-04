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Сбер Сбер А



04.04.2025 «Кросс технолоджис» завершила внедрение системы защиты и безопасности цифровых активов в «Сбер А» 1
21.11.2022 «Сбер» реализовал систему расчетов B2BSecurePay на платформе SberB2B 1
14.07.2022 Маркетплейс Сбербанка «Портал DA» начал продавать зарубежные активы 1
15.06.2022 Группа «Т1» и «Когнитив» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
15.10.2021 «Сбер» внедрил ИИ для одобрения банковских гарантий 1
12.10.2021 На Портале DA появится информация о торгах электронной площадки Сбер А 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 56 1
1С - Bidzaar - Бидзаар 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2935 1
Ростелеком 9835 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4978 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 142 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 5
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 2
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 605 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2369 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 409 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2567 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 98 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11771 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 777 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1464 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10270 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13486 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2109 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2721 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1497 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10449 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2291 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 673 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28357 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1517 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14244 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4860 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 790 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7821 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30191 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3955 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1197 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31348 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5191 1
Сбер - Сбер А - Портал DA - Portal DA 6 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3267 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 15 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 64 1
Cognitive Technologies - Е1 Закупки 3 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 106 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 59 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 119 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 160 1
1С:ERP Управление предприятием 573 1
Дегтярев Максим 6 2
Андреев Николай 13 2
Бессонов Сергей 17 1
Черногоров Андрей 65 1
Калганов Игорь 51 1
Усова Марина 22 1
Фисенко Лев 34 1
Попов Сергей 137 1
Россия - РФ - Российская федерация 146952 2
Беларусь - Белоруссия 5769 1
Германия - Федеративная Республика 12746 1
Индия - Bharat 5503 1
Венгрия 814 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52386 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17276 1
Казахстан - Республика 5599 1
Греция - Греческая Республика 983 1
Болгария - Республика 777 1
Турция - Турецкая республика 2395 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48697 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24478 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 356 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6408 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4918 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16552 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4735 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6796 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 107 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51910 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8800 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6255 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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