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Сбер Сбер А
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтярев Максим 6 2
|Андреев Николай 13 2
|Бессонов Сергей 17 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Калганов Игорь 51 1
|Усова Марина 22 1
|Фисенко Лев 34 1
|Попов Сергей 137 1
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