Маркетплейс Сбербанка «Портал DA» начал продавать зарубежные активы

«Портал DA» — имущественный маркетплейс Сбербанка — начал продавать зарубежные активы: на сегодняшний день насчитывается несколько сотен лотов общей стоимостью более 7 млрд руб. Большая часть активов находится в Турции, Болгарии, Белоруссии, Казахстане. Также покупателям доступны объекты в Китае, Венгрии, Индии, Греции, Германии и США.

Зарубежное жильё, представленное на «Портале DA», находится в популярных среди туристов локациях — Турции и Болгарии. На территории Болгарии представлено 14 апартаментов в курортно-квартирном комплексе «Эмеральд», цены на объекты начинаются от 3 млн руб. В Турции на продажу выставлены 40 вилл и 146 апартаментов, расположенных в Аланье. Цена на виллу заявлена от 50,4 млн руб., а на апартаменты — от 22 млн руб. (трёхкомнатные) и 9,14 млн руб. (двухкомнатные).

Сервис также предлагает коммерческую недвижимость, оборудование, товары, земельные участки и производственные комплексы. Один из примеров подобного лота — нефтебаза в Казахстане стоимостью 1,5 млрд руб.

Выставить свои активы на продажу на «Портале DA» может любой желающий: компании, граждане, банки, арбитражные управляющие. Купить актив можно через заключение договора купли-продажи с организатором торгов, собственником имущества или залогодателем. Также возможна покупка акций и долей компании — собственника актива.

Максим Дегтярёв, вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка, сказал: «Покупка зарубежной недвижимости в курортных регионах по-прежнему популярна у инвесторов и розничных клиентов. «Портал DA» предоставляет сервис для обоих сторон сделки: инвесторы получают подробную информацию про активы и консультации о вариантах приобретения, а продавцы — платформу с активной аудиторией потенциальных покупателей и конкуренцией за актив. Есть даже возможность организовать конкурентные торги через сервис «Аукционы» или электронную площадку «Сбер А».

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«Портал DA» — сервис «Сбера» по реализации непрофильных активов, в настоящее время на платформе продаётся более 9 тыс. объектов (недвижимость, автомобили, производственные предприятия, оборудование) на сумму более 312 млрд руб. На площадке зарегистрировано свыше 75 тыс. инвесторов.

«Сбер А» (АО «Сбербанк-АСТ») — национальный оператор электронных торгов.