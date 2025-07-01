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Сбер Сбер А Портал DA Portal DA
Portal DA — маркетплейс бизнес-активов и залогового имущества. «Портал DA» — сервис Сбера по реализации непрофильных активов, на платформе продаются объекты (недвижимость, автомобили, производственные предприятия, оборудование). Пользователям доступны прямая покупка активов, покупка на торгах в банкротстве, на коммерческих торгах, внутреннем аукционе портала и предложения по аренде. Площадка объединяет предложения от более 5 тыс. продавцов, среди которых 50 банков, лизинговые и отраслевые компании, государственные организации.
УПОМИНАНИЯ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 334 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 1
|Apple iOS 8008 1
|СалютДевайсы - GigaChat 270 1
|Дегтярев Максим 6 2
|Акимов Евгений 39 2
|Шередин Роман 26 1
|Демин Кирилл 4 1
|Лоевская Анна 56 1
|Уткин Евгений 52 1
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