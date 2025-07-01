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Сбер Сбер А Портал DA Portal DA

Сбер - Сбер А - Портал DA - Portal DA

Portal DAмаркетплейс бизнес-активов и залогового имущества. «Портал DA» — сервис Сбера по реализации непрофильных активов, на платформе продаются объекты (недвижимость, автомобили, производственные предприятия, оборудование). Пользователям доступны прямая покупка активов, покупка на торгах в банкротстве, на коммерческих торгах, внутреннем аукционе портала и предложения по аренде. Площадка объединяет предложения от более 5 тыс. продавцов, среди которых 50 банков, лизинговые и отраслевые компании, государственные организации.

УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 Portal DA открывает доступ к активам Белоруссии для российских покупателей 2
12.08.2024 На Portal DA Сбербанка теперь можно приобрести активы Росимущества 2
23.10.2023 Компаниям стал доступен SberJazz на маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес» 1
18.10.2023 GigaChat поможет продать актив на «Portal DA» «Сбербанка» 2
07.02.2023 АБК запустила онлайн-сервис для участия в электронных торгах 1
14.07.2022 Маркетплейс Сбербанка «Портал DA» начал продавать зарубежные активы 2
12.10.2021 На Портале DA появится информация о торгах электронной площадки Сбер А 3

Публикаций - 7, упоминаний - 13

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7739 7
Сбер - Сбер А 6 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 91 1
Звукбизнес - Звук бизнес 7 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5086 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 622 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2543 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16348 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22026 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8449 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7677 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1326 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6613 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4325 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4239 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4003 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3466 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 334 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24976 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53028 1
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 93 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19414 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 716 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6636 1
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Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1613 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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