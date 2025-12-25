Разделы

Сбер Сбербанк Цифровой корпоративный банк


СОБЫТИЯ

25.12.2025 Клиентам «СберБизнеса» стали доступны моментальные платежи в «Купере» 1
25.11.2025 «Сбер» запустил прямую интеграцию кассово-инкассаторских услуг в Sber API 1
21.11.2025 «СберБизнес» вернулся в App Store с обновленным приложением 1
18.11.2025 Новые сервисы в системе интернет-банкинга «СберБизнес» помогут предпринимателям увеличить прибыль 1
08.09.2025 Доступ в «СберБизнес» за пару минут: юрлица и ИП могут заводить новых пользователей дистанционно 1
14.08.2025 «СберБизнес» поможет продавцам на Wildberries выбрать перспективную нишу 1
07.08.2025 ИИ «заговорил» на языке бизнеса: «СберБизнес» запускает персонализированные пуши для предпринимателей 1
30.07.2025 Сбербанк предложил бизнесу сервис для оплаты штрафов и начислений 1
23.07.2025 «Сбер» запускает новую программу по поиску уязвимостей «СберБизнеса» на BI.Zone Bug Bounty 1
15.07.2025 Со Сбербанка на Сбербанк — дивиденды без комиссии 1
24.06.2025 Быстрая оплата счетов «Билайн» для бизнеса: новый сервис «Моментальные платежи» от Сбербанка 1
05.06.2025 «СберБизнес» снова доступен в App Store 1
12.05.2025 Интернет-банк «СберБизнес» работает на «Ред ОС М» 1
15.04.2025 Со Сбербанком грузоперевозчики могут отслеживать все расходы на автопарк онлайн 1
11.04.2025 В Sber API появились депозиты 1
21.03.2025 Новый антивирус в мобильном приложении «СберБизнес» может обнаружить уязвимость в момент авторизации пользователя и защитить его от киберугрозы 1
18.02.2025 Авторизоваться в веб-версии «СберБизнеса» предприниматели могут по QR-коду 1
14.01.2025 Пользователи мобильного «СберБизнеса» теперь могут сами установить заставку по вкусу 1
12.12.2024 В интернет-банкинге «СберБизнес» появились новые возможности в части электронного документооборота 1
09.10.2024 Интернет-банк «СберБизнес» расширил возможности для своих пользователей 1
24.09.2024 В решении Сбербанка для грузоперевозчиков появилась расширенная отраслевая аналитика 1
18.06.2024 В мобильном «СберБизнесе» появились горячие кнопки и финансовая аналитика 1
24.04.2024 «Сбер» запустил совместимую с любой ОС прошивку токенов для работы в «СберБизнес» 1
28.03.2024 Работать с АУСН в интернет-банке «СберБизнес» стало удобнее 1
12.02.2024 «Сбер» объединил два API-решения для корпоративных клиентов в единую версию 1
23.01.2024 «СберБизнес» совместим и с ОС «Альт» 1
08.12.2023 Более 1000 пользователей выполнили верификацию по Сбербизнес ID в «Авито» 1
29.11.2023 Платить налоги в приложении «Сбербизнес» стало проще 1
01.11.2023 «Сбербизнес ID» поможет предприятиям в низкоуглеродном переходе 1
23.10.2023 Компаниям стал доступен SberJazz на маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес» 1
18.10.2023 Авторизоваться в «СПАРК регистр» можно по «Сбербизнес» ID 1
28.07.2023 В «Сбербизнес» появились новые небанковские сервисы 1
13.07.2023 Интернет-банкинг «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС»     1
21.06.2023 SberBusinessAPI помог корпоративным клиентам и партнерам «Сбера» увеличить объемы трансакций 1
07.06.2023 «Сбер» предложил бизнесу облачный способ фискализации платежей 1
12.05.2023 Интернет-банк «Сбербизнес» перешёл на сертификаты Минцифры 1
03.05.2023 У пользователей «Сбербизнес. транспорт» появились новые возможности 1
10.04.2023 Интернет-банкинг «Сберпро» включён в маркетплейс Минцифры 1
30.03.2023 Интернет-банк «Сбербизнес» стал быстрее 1
15.12.2022 Сбербанк реализовал для предпринимателей возможность перевода на карты физических лиц из интернет-банка «Сбербизнес» 1

Публикаций - 101, упоминаний - 106

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

9033 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 394 5
Эвотор - Evotor 207 5
Microsoft Corporation 25264 5
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 247 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2516 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4548 3
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 17 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 3
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 7 3
Yandex - Яндекс 8500 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 530 3
Ред Софт - Red Soft 1015 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 338 2
Корус Консалтинг ГК 1348 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 243 2
Diasoft - Диасофт 1036 2
Webmoney - Вебмани.Ру 545 2
ММК Информсервис 53 2
Documentolog - Документолог - Newinttech 7 2
Brother - Brother Industries - Бразер 205 2
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 64 2
SimbirSoft - СимбирСофт 104 2
МойСклад - Логнекс 112 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 16 2
Сбер - InSales - Инсейлс 59 2
Ростелеком 10343 2
SAP SE 5440 2
Apple Inc 12653 2
ИКС 398 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Oracle Corporation 6882 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 650 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Directum - Директум 1171 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8227 100
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 5
Ак Барс Банк 274 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 5
МКБ - Московский кредитный банк 618 4
NanduQ - Qiwi 1006 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 3
Альфа-Банк 1873 3
Лента - Сеть розничной торговли 2276 3
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 3
Альфа-Капитал УК 139 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2710 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1039 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 2
Ингосстрах СПАО 453 2
Visa International 1974 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
Северсталь ПАО - Severstal 564 2
ПСБ - Промсвязьбанк 903 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1328 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 2
Альфа-Банк Казахстан 18 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 99 2
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 33 2
Руснарбанк КБ 9 2
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 19 2
ВТБ - Почта Банк 504 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1796 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5266 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2086 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12901 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 242 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 172 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 71
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 49
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 26
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4923 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 21
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 19
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 18
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 17
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 16
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1486 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4683 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7637 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 10
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8950 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 9
Оповещение и уведомление - Notification 5388 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18351 9
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 8
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2864 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2009 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8481 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5715 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 6
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 953 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31847 5
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 354 78
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 33 12
Google Android 14730 11
Microsoft Windows 16361 8
Apple iOS 8270 8
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 809 7
Microsoft Windows 10 1879 6
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 215 5
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 355 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 845 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 392 4
Linux OS 10941 4
Apple - App Store 3013 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1326 3
Microsoft Windows Hello 206 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5863 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 3
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 23 3
Сбер - SberX Экосистема 26 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 2
Сбер - Сбербанк Моя торговля 9 2
Сбер - СберПро 6 2
Сбер - СберБизнес - SberBusinessPayments 2 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3441 2
Apple macOS 2257 2
Rakuten Viber 652 1
Microsoft Office 3967 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 1
Nvidia Tesla GPU 188 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 150 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1220 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 1
JavaScript - JS - язык программирования 1334 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 635 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1176 1
Huawei AppGallery 322 1
Intel Celeron - Серия процессоров 973 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1217 1
Лоевская Анна 66 62
Колбин Евгений 80 17
Паршиков Сергей 12 11
Бычков Александр 40 8
Иванов Сергей 398 7
Ананьев Денис 7 6
Кучугин Илья 42 4
Лукашкин Сергей 26 4
Валеев Рафаэль 11 4
Алперин Семен 5 4
Копысов Виталий 64 4
Батай Илья 59 3
Коробкина Оксана 15 3
Залманов Андрей 37 3
Яковлев Александр 24 3
Итунин Алексей 4 3
Самедов Тимур 21 3
Касимов Вячеслав 34 3
Скогорев Алексей 8 3
Цыганков Дмитрий 38 3
Овчинникова Евгения 10 3
Мелехин Александр 7 3
Кишова Алина 4 3
Перепелкин Вадим 3 3
Лобоцкий Михаил 14 2
Никиточкин Иван 3 2
Белоусов Максим 109 2
Попов Анатолий 143 2
Пегасов Сергей 55 2
Клепиков Алексей 121 2
Сабынин Андрей 37 2
Канафин Байжан 4 2
Нагаев Олег 30 2
Бова Светлана 7 2
Якимишин Андрей 2 2
Омигов Антон 2 2
Шепшелева Валерия 2 2
Сивуха Дмитрий 3 2
Минофьев Сергей 8 2
Щиров Илья 45 2
Россия - РФ - Российская федерация 157395 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14508 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45849 5
Европа Восточная 3123 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 3
Индия - Bharat 5710 2
Казахстан - Республика 5811 2
Земля - планета Солнечной системы 10667 2
Беларусь - Белоруссия 6043 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18654 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18269 2
Европа 24652 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 1
Израиль 2785 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 1
Украина 7800 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1428 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3231 1
Северный Ледовитый океан 120 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3216 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 86
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6677 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 10
Платёжное поручение - Payment order 239 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 287 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 310 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5294 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5874 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 353 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Ведомости 1254 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1079 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 23 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 1
Red Dot Design Award 57 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410506, в очереди разбора - 731002.
Создано именных указателей - 188106.
