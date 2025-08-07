ИИ «заговорил» на языке бизнеса: «СберБизнес» запускает персонализированные пуши для предпринимателей

«СберБизнес» выходит на новый этап в развитии цифровой персонализации — теперь предприниматели получают интеллектуальные пуш-уведомления, созданные на базе нейросетевой модели GigaChat. Уведомления адаптируются под каждого пользователя: учитывают задачи, привычки, стиль взаимодействия с платформой. Система формирует предложения на основе поведенческого анализа, подбирает интонацию и формат, соответствующий конкретному клиенту. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Пуш-уведомления больше не просто технический канал доставки информации — это точка цифрового контакта, в которой важны момент, контекст и форма подачи. С помощью нашей нейросетевой модели GigaChat мы учимся говорить с предпринимателями на их языке: кратко, по делу и персонально. Это следующий шаг в развитии коммуникаций — и по сравнению с обычными пушами мы уже видим рост отклика на 10%».

Запуск интеллектуальных пушей продолжает стратегию персонализации клиентского опыта в «СберБизнес». Ранее аналогичный подход был реализован в формате персонализированных stories в веб- и мобильной версии интернет-банка. Stories адаптировались под профиль пользователя, его активность и историю операций, благодаря чему вовлеченность выросла на 15%.