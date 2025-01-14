Лоевская Анна
Лоевская Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Колбин Евгений 67 3
|Лобоцкий Михаил 11 2
|Попов Анатолий 128 1
|Малышев Сергей 83 1
|Коробкина Оксана 15 1
|Шалина Мария 14 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Бедарев Виталий 17 1
|Алонсо Виктор Вентимилла 15 1
|Кошелев Александр 3 1
|Рудевский Антон 39 1
|Бабич Иван 5 1
|Рустамов Рустам 412 1
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