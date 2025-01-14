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Лоевская Анна



14.01.2025 Пользователи мобильного «СберБизнеса» теперь могут сами установить заставку по вкусу 1
12.12.2024 В интернет-банкинге «СберБизнес» появились новые возможности в части электронного документооборота 1
09.10.2024 Интернет-банк «СберБизнес» расширил возможности для своих пользователей 1
24.09.2024 В решении Сбербанка для грузоперевозчиков появилась расширенная отраслевая аналитика 1
18.06.2024 В мобильном «СберБизнесе» появились горячие кнопки и финансовая аналитика 1
24.04.2024 «Сбер» запустил совместимую с любой ОС прошивку токенов для работы в «СберБизнес» 1
28.03.2024 Работать с АУСН в интернет-банке «СберБизнес» стало удобнее 1
12.02.2024 «Сбер» объединил два API-решения для корпоративных клиентов в единую версию 1
23.01.2024 «СберБизнес» совместим и с ОС «Альт» 1
08.12.2023 Более 1000 пользователей выполнили верификацию по Сбербизнес ID в «Авито» 1
29.11.2023 Платить налоги в приложении «Сбербизнес» стало проще 1
01.11.2023 «Сбербизнес ID» поможет предприятиям в низкоуглеродном переходе 1
23.10.2023 Компаниям стал доступен SberJazz на маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес» 1
18.10.2023 Авторизоваться в «СПАРК регистр» можно по «Сбербизнес» ID 1
28.07.2023 В «Сбербизнес» появились новые небанковские сервисы 1
13.07.2023 Интернет-банкинг «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС»     1
21.06.2023 SberBusinessAPI помог корпоративным клиентам и партнерам «Сбера» увеличить объемы трансакций 1
07.06.2023 «Сбер» предложил бизнесу облачный способ фискализации платежей 1
12.05.2023 Интернет-банк «Сбербизнес» перешёл на сертификаты Минцифры 1
03.05.2023 У пользователей «Сбербизнес. транспорт» появились новые возможности 1
10.04.2023 Интернет-банкинг «Сберпро» включён в маркетплейс Минцифры 1
30.03.2023 Интернет-банк «Сбербизнес» стал быстрее 1
15.12.2022 Сбербанк реализовал для предпринимателей возможность перевода на карты физических лиц из интернет-банка «Сбербизнес» 1
22.11.2022 «Сбер» позволил клиентам продолжать работу в «Сбербизнесе» без визита в банк после смены SIM-карты 1
26.10.2022 Сбербанк запустил автоматическое формирование платежных поручений в интернет-банке для предпринимателей 1
14.10.2022 Автоматизированная упрощенная система налогообложения — теперь и в мобильном приложении «Сбербизнес» 1
19.09.2022 В «Сбербизнесе» применили Server-Driven UI 1
25.07.2022 Сбербанк предложил предпринимателям новый сервис выставления счетов 1
06.07.2022 «Сбер» представил адаптированную веб-версию «Сбербизнеса» 1
06.06.2022 Решение «Сбербизнес.сфера услуг» стало доступным для салонов красоты по всей России 1
25.05.2022 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с системами «Сбербизнес» и «Сберпро» 1
22.02.2022 «Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API 1
22.12.2021 «Сбер» запустил цифровое приложение для управления грузоперевозками 1
16.12.2021 «Сбер» выпустил приложение «Сбербизнес» для iPad 1
13.12.2021 «Сбербизнес» стал доступным для англоязычной аудитории 1
13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 1
27.09.2021 Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет» 1
29.06.2021 «Сбер» повысил лимит переводов через мобильное приложение для бизнеса 1
29.03.2021 «Сбер» и «Ситимобил» предложили предпринимателям сервис заказа корпоративного такси и доставки для бизнеса 1
17.02.2021 Онлайн-банкинг «Сбербизнес» предложил клиентам возможность объединять несколько учетных записей 1

Публикаций - 49, упоминаний - 49

Лоевская Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
8213 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Эвотор - Evotor 184 2
Apple Inc 12100 1
ИКС 318 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Nvidia Corp 3487 1
Цифровые активы 118 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
Тензор 97 1
Telegram Group 1983 1
Huawei 3933 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Сбер - СТК - Специальные технологии контроля 8 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 49
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 49
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 35 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Северсталь Дистрибуция 1 1
Звукбизнес - Звук бизнес 5 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 32
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 13
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 9
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 7
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 4
Оповещение и уведомление - Notification 4605 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 764 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 2
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 43
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 25 9
Google Android 13994 7
Linux OS 9936 4
Apple iOS 7809 3
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 20 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple macOS 2059 2
Сбер - SberX Экосистема 19 2
Apple - App Store 2890 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Сбер - СберПро 6 2
Microsoft Windows 15656 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
Сбер - СберБизнес - SberBusinessPayments 2 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 1
Apple Face ID 209 1
Apple Touch ID 280 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Яндекс.Маркет 937 1
Apple iPad 3860 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
VK RuStore 327 1
Huawei AppGallery 280 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 1
Сбер - СберБизнес - Сбербизнес транспорт 1 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 1
Microsoft Office Word 776 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 1
Ред Софт - Ред платформа 28 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
Jivo - мессенджер 10 1
Колбин Евгений 67 3
Лобоцкий Михаил 11 2
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Малышев Сергей 83 1
Коробкина Оксана 15 1
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Алонсо Виктор Вентимилла 15 1
Кошелев Александр 3 1
Рудевский Антон 39 1
Бабич Иван 5 1
Рустамов Рустам 412 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 22
Европа Восточная 3075 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Индия - Bharat 5432 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Северный Ледовитый океан 117 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Европа 21767 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 44
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Платёжное поручение - Payment order 224 2
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Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 2
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 128 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 51 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Английский язык 6634 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 222 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 297 1
Ведомости 996 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
Red Dot Design Award 55 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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