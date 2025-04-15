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Со Сбербанком грузоперевозчики могут отслеживать все расходы на автопарк онлайн

У владельцев бизнеса в сфере грузоперевозок до 70% всех затрат уходит на содержание автопарка: топливо, ремонт, лизинг, страховки, штрафы, платные дороги. Раньше, чтобы оценить, куда уходят деньги, приходилось вести учет вручную. Теперь все это делает Сбербанк — автоматически. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С бесплатным отраслевым решением Сбербанка «Транспорт» можно контролировать эти затраты — теперь в нем появилась подробная аналитика расходов на автопарк.

Сервис автоматически собирает данные по всем платежам, связанным с автопарком, и показывает расходы по восьми категориям: топливо, ремонт и запчасти, страхование, лизинг, штрафы, платные дороги, система «Платон» и другие операционные затраты. Ничего вручную вносить не нужно — владелец бизнеса видит полную картину, сколько тратит на каждую машину и на что уходит больше всего денег, может сравнивать расходы за разные месяцы или за весь год. Это помогает принимать решения быстрее и точнее.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Умная аналитика в решении "Транспорт" показывает грузоперевозчикам деньги: они видят, где переплачивают, где теряют, где можно сэкономить. Это конкретные идеи для роста прибыли. Теперь предприниматель за несколько минут понимает, как оптимизировать затраты на автопарк. Это отраслевое решение доступно бесплатно в интернет-банке "СберБизнес". С его помощью уже работают более чем 170 тыс. перевозчиков по всей стране».

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