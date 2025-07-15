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Со Сбербанка на Сбербанк — дивиденды без комиссии

Сбербанк изменил тарифную политику по дивидендам. Сейчас корпоративные клиенты банка могут перечислять дивиденды физлицам без комиссии, если счета учредителей открыты в Сбербанке. Если счет в другом банке — комиссия будет ниже, чем раньше и теперь составит 1%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Поэтому в веб-версии интернет-банка «СберБизнес» во вкладке «Платежи и переводы» появилась кнопка «Выплата дивидендов». Там видно, сколько составит комиссия и как ее снизить. Скоро новая функция будет доступна всем клиентам банка, сейчас она тиражируется.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «В прошлом году «Сбер» получил свыше тысячи обращений от различных компаний по поводу перечисления дивидендов. В итоге мы улучшили условия выплаты и клиентский путь в веб-версии «СберБизнеса». Стало выгоднее, быстрее и удобнее: теперь предприниматели экономят не только деньги, но и время на совершение рутинных операций».

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