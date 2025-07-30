Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Сбербанк предложил бизнесу сервис для оплаты штрафов и начислений

Сбербанк представил корпоративным клиентам новый сервис «Штрафы и начисления». Этот продукт позволяет организациям контролировать поступление начислений и штрафов от государственных органов. Также с его помощью клиенты могут своевременно производить оплату поступивших входящих документов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Одной из главных особенностей сервиса является то, что клиенты получают информацию о выставленных им начислениях от различных госорганов (ГИБДД, ФНС и др.) в режиме реального времени. Ранее для отображения информации было необходимо запрашивать информацию и ждать загрузки из реестров. Теперь информация обо всех начислениях собирается в фоновом режиме и отображается при входе в интернет-банк. Кроме того, пользователь-бухгалтер или руководитель компании, может оплачивать начисления в интернет-банке, там же, где проводит операции по счетам компании. Также клиентам, использующим «Штрафы и начисления» не нужно вручную заполнять платежное поручение в бюджет, чтобы произвести оплату – система автоматически заполняет необходимые поля, что позволяет избежать ошибки при заполнении документов и значительно сэкономить время.

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС
Цифровизация

Сервис находится в веб-версии интернет-банка. Он отображается на главной странице в виджете «Мои дела», а также доступен в разделе «Запросы на оплату», во вкладке «Входящие». В скором времени он станет доступен всем пользователям веб-версии СберБизнес, а затем появится и в мобильном приложении.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Любая российская компания регулярно взаимодействует с различными государственными органами. Своевременное и корректное проведение платежей в адрес госорганов очень важно для наших клиентов, так как цена ошибки в подобном документе высока, его несвоевременное исполнение может повлечь значительные последствия. Сервис «Штрафы и начисления», по нашим оценкам, будет востребован большинством компаний, которые обслуживаются в Сбере».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Булгаков, «Нота», «Т1»: Речь идет не просто о создании продуктов, а о становлении полноценного вендора

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще