Платить налоги в приложении «Сбербизнес» стало проще

Сбербанк усовершенствовал приложение «Сбербизнес» для корпоративных клиентов, чтобы сделать работу с налогами быстрее и удобнее. Теперь полезные бухгалтерские и налоговые сервисы для части клиентов будут собраны в новом разделе «Налоги и бухгалтерия», а кнопка пополнения единого налогового счета (ЕНС) находится в разделе «Счета и платежи» для ускорения процесса. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Раздел «Налоги и бухгалтерия» оптимизирует работу с налоговыми платежами и сокращает время подготовки документов. В нем можно узнать о ближайших налоговых событиях, быстро сформировать платежные поручения для уплаты налогов и перейти в продукт «Бухгалтерия для ИП» (бесплатный в составе пакета услуг). В 2024 г. планируется тираж этих доработок на всех клиентов сегментов «микробизнес» и «малый бизнес».

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Оптимизация рутинного процесса уплаты налогов экономит самый ценный для предпринимателя ресурс — его время. Для этого мы создали специальный раздел ″Налоги и бухгалтерия″ и упростили процедуру пополнения ЕНС. Кроме того, мы расширили возможности предпринимателей, которые работают по автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). По просьбам клиентов мы добавили новые функции: теперь в приложении "Сбербизнес" можно выгружать операции АУСН и реестры НДФЛ в Excel, а черновики реестров выплат будут удаляться автоматически, если клиент не обращался к ним 60 дней».

Для клиентов, работающих с АУСН, добавлена возможность в пару кликов оплачивать взносы на травматизм в Социальный фонд России и изменять направленную в ФНС информацию о доходах сотрудников без перехода в личный кабинет на сайте налогового органа. Также проведена оптимизация отображения информации в части указания налоговых кодов по операциям: клиент может увидеть, кто последним менял значение налогового кода, он может оперативно проверять корректность присвоения налогового кода по операции в методических рекомендациях ФНС. Дополнительно было добавлено поле для комментариев к разметке, в котором клиент может указать причину, по которой он изменил налоговый код, присвоенный операции банком.

Клиенты, работающие с данным налоговым режимом, будут видеть напоминания о необходимости произвести уплату налога в виджете «Мои дела» на главной странице и в разделе «Налоги и бухгалтерия».

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