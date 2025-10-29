Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер СберБизнес АУСН сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения
В июне 2022 года Сбербанк запустил в интернет-банке СберБизнес сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН). Он доступен клиентам банка в четырёх субъектах РФ, в которых проводится эксперимент ФНС по внедрению специального налогового режима: в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. С помощью сервиса Сбербанка предприниматель может подать заявление для перехода на АУСН, получать информацию о налоговых начислениях и оплачивать их в несколько кликов. Кроме того, сервис позволяет возложить на банк часть функций налогового агента, например, при исчислении налога на доходы физических лиц за своих работников. Сумму налога ФНС России назначит самостоятельно на основании данных, переданных банком или налогоплательщиком через кассу или личный кабинет.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберРешения - Интеркомп 22 1
|1С 8875 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1222 1
|Компас 20 1
|Telegram Group 2484 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 780 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 350 1
|Семенов Павел 30 4
|Максюта Ирина 5 3
|Лоевская Анна 62 3
|Захарова Марина 6 1
|Суворкова Татьяна 1 1
|Блинков Александр 2 1
|Попов Анатолий 140 1
|Егоров Даниил 23 1
|Годлина Светлана 8 1
|Парфентьев Алексей 158 1
|Титов Борис 60 1
|Титов Илья 11 1
|Васильев Евгений 127 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1110 1
|НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 255 1
|НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396305, в очереди разбора - 732399.
Создано именных указателей - 184996.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.