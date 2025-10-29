Разделы

В июне 2022 года Сбербанк запустил в интернет-банке СберБизнес сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН). Он доступен клиентам банка в четырёх субъектах РФ, в которых проводится эксперимент ФНС по внедрению специального налогового режима: в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. С помощью сервиса Сбербанка предприниматель может подать заявление для перехода на АУСН, получать информацию о налоговых начислениях и оплачивать их в несколько кликов. Кроме того, сервис позволяет возложить на банк часть функций налогового агента, например, при исчислении налога на доходы физических лиц за своих работников. Сумму налога ФНС России назначит самостоятельно на основании данных, переданных банком или налогоплательщиком через кассу или личный кабинет.

29.10.2025 На платформе SkillStaff появилась возможность получать вознаграждение за рекомендацию специалистов 1
27.05.2024 Модульбанк запустил новое приложение для приема оплат ModulPay 1
17.05.2024 Модульбанк запустил оценку юридического риск-профиля клиентов 1
16.04.2024 Модульбанк запустил B2B-переводы по СБП 1
28.03.2024 Работать с АУСН в интернет-банке «СберБизнес» стало удобнее 1
31.01.2024 Модульбанк запустил телеграм-бота для анализа продаж на маркетплейсах 1
23.01.2024 Модульбанк запустил сервис сборных фотосъемок для селлеров 1
16.01.2024 Модульбанк запустил сервис по маркировке косметики и бытовой химии 1
12.01.2024 Модульбанк запустил услугу по удаленному открытию ПВЗ в регионах 1
04.12.2023 «Точка» запустила онлайн-калькулятор для расчета налогов ИП на АУСН и УСН 1
29.11.2023 Платить налоги в приложении «Сбербизнес» стало проще 1
30.10.2023 Модульбанк внедрил решения «Cерчинформ» для защиты бизнеса 1
18.10.2023 Модульбанк запустил карту физлица для ИП, торгующих на маркетплейсах 1
01.08.2023 «Контур» поможет найти потенциальных клиентов по уплаченным налогам и спецрежимам 1
10.07.2023 Модульбанк запустил интеграцию с «1С:Бухгалтерией» для разметки операций АУСН в «1С» 1
28.06.2023 Модульбанк запустил сервис для удаленных закупок товара в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане 1
26.01.2023 Председателем правления Модульбанка стал Павел Семенов 1
14.10.2022 Автоматизированная упрощенная система налогообложения — теперь и в мобильном приложении «Сбербизнес» 1
06.07.2022 «Сберрешения» запустили аутсорсинг бухгалтерии для нового налогового режима АУСН 1
01.07.2022 Сбербанк запустил сервис для автоматизированной упрощенной системы налогообложения 1
22.12.2021 В России вводится автоматизированная система налогообложения 1

