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«Сберрешения» запустили аутсорсинг бухгалтерии для нового налогового режима АУСН

«Сберрешения» запустили комплексное обслуживание по бухгалтерскому, налоговому, кадровому учету и расчету заработной платы для индивидуальных предпринимателей и организаций, которые выберут АУСН.

1 июля в России стартовал новый налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Эксперимент АУСН пройдет с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2027 г. и будет доступен предпринимателям в четырех субъектах Российской Федерации (Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан). Выбрать АУСН смогут все новые индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные с 1 июля 2022 г., а с 1 января 2023 г. добровольный переход смогут осуществить все остальные ИП и юридические лица. Бизнес на АУСН освобождается от страховых взносов за сотрудников, деклараций и налогового учета. В частности, отменяются 10 форм налоговой отчетности и отчетности в фонды.

Специалисты «Сберрешений» возьмут на себя ведение кадрового администрирования в полном соответствии законодательству, оформление первичной документации, и сдадут обязательные формы отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат. Помимо этого, рассчитают заработную плату, надбавки, премии, пособия и больничные выплаты сотрудникам, отправят расчетные листки.

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