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Индексная книга (каталог) CNews*
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Модульбанк Модульюрист


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Модульбанк защитит предпринимателей от новой волны мошенничества 1
26.06.2024 Модульбанк запустил юридическую страховку для продавцов на маркетплейсах 2
17.05.2024 Модульбанк запустил оценку юридического риск-профиля клиентов 2
08.11.2022 Модульбанк запустил сервис юридической поддержки бизнеса 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Модульбанк и организации, системы, технологии, персоны:

Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 200 3
НСПК - Национальная система платежных карт 836 1
Судебная власть - Judicial power 2344 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2461 2
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 416 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24710 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1188 1
Модульбанк - QR Pay 14 1
Модульбанк - CafeStore - CafeStoreAnalytics - CafeSkills 14 1
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 20 1
Блинков Александр 2 2
Семенов Павел 29 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7935 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1268 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 2
Аудит - аудиторский услуги 2813 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1645 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5987 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6108 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 129 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 345 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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