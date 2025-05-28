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Безопасность
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Модульбанк защитит предпринимателей от новой волны мошенничества

Модульбанк предупреждает предпринимателей о новой волне мошенничества через судебные данные. О новой схеме сообщает МВД. Теперь злоумышленники анализируют открытые данные на сайтах судов, получая доступ к персональной информации. Затем они связываются с жертвами под видом представителей судебных или государственных органов, пытаясь выманить коды подтверждения из SMS. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

Модульбанк настойчиво рекомендует не сообщать по телефону коды из SMS, даже если звонящий представляется официальным лицом, проверять любые запросы через официальные каналы связи, и в случае сомнений обращаться напрямую в соответствующие инстанции.

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Безопасность

Сервис «Модульюрист» от «Модульбанка» поможет безопасно работать с судебной информацией. Сотрудники сервиса предоставляют проверенные данные из официальных источников, юридическую экспертизу документов, консультации по защите от мошеннических схем, а также полное сопровождение судебных разбирательств, включая переговоры с госорганами.

Если предприниматель уже столкнулся с подозрительными запросами, юристы Модульбанка помогут разобраться в ситуации.

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