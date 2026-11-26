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Лучи BestDoctor BestInsure Бестиншур СК
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Лучи и организации, системы, технологии, персоны:
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1938 2
|МегаФон 11143 2
|ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9625 1
|Саневич Марк 11 4
|Беляндинов Михаил 6 2
|Вольфсон Влад 59 2
|Блинков Александр 2 1
|Батехин Сергей 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 170372 4
|Швеция - Королевство 3805 1
|Австрия - Австрийская Республика 1362 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11630 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489054, в очереди разбора - 720772.
Создано именных указателей - 205045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489054, в очереди разбора - 720772.
Создано именных указателей - 205045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.