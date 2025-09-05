Разделы

Саневич Марк


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 «Точка Банк» и «Лучи» инвестируют 600 млн рублей в цифровую защиту малого и среднего бизнеса 1
26.09.2024 Группа компаний BestDoctor объявляет о ребрендинге и запуске единой онлайн-страховой – «Лучи» 1
22.12.2023 Исследование BestDoctor и hh.ru: самые высокие зарплаты в сфере ИТ в 2023 г. — у программистов Java, Golang и iOS и технических директоров 1
22.12.2023 Названа самая высокая зарплата российских ИТ-шников в 2023 г. Это без малого миллион 1
30.10.2023 Tele2 запускает экосистему здоровья с 8 программами для ЗОЖ и красоты 1
12.07.2023 Более половины россиян хотят консультироваться с врачами онлайн 1
06.10.2022 «Интеррос» стал стратегическим инвестором компании BestDoctor 1
11.08.2022 Влад Вольфсон станет партнером и коммерческим директором BestDoctor 1
30.05.2019 Российский стартап Bestdoctor привлек $3 млн инвестиций 1
24.04.2019 BestDoctor и «Страховой Дом ВСК» представят ряд технологичных страховых продуктов 1
15.03.2018 «Эвотор» запустила медицинский маркетплейс для сотрудников с BestDoctor 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Саневич Марк и организации, системы, технологии, персоны:

Эвотор - Evotor 201 2
МегаФон 9573 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1818 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 89 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9039 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Ростелеком 10102 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3035 1
Лучи - BestDoctor - БестДоктор 22 10
Лучи - BestDoctor - BestInsure - Бестиншур СК 5 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 211 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 502 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 75 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 592 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 203 1
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1148 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 73 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 145 1
Winter Capital 9 1
ПСБ - Промсвязьбанк 883 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 45 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Страхование 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12501 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 68 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55048 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2664 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32916 3
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 235 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1696 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5335 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5264 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11060 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1400 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3014 2
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 169 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7322 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7127 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4768 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3024 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13196 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21895 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1405 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3905 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9447 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9110 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16675 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 665 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1286 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14227 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13157 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5536 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21542 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 308 1
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes - Конструктор тестов - Test Constructor 112 1
Apple iOS 8105 2
Google Go - Golang - Язык программирования 88 2
Oracle Java - язык программирования 3280 2
Avito - Авито работа - Авито подработка 338 1
Беляндинов Михаил 6 3
Вольфсон Влад 59 2
Романенко Андрей 91 1
Абрамов Андрей 40 1
Медведев Максим 5 1
Шиханцова Ольга 1 1
Шамалов Артур 2 1
Батехин Сергей 3 1
Шадаев Максут 1101 1
Данина Наталья 9 1
Горячев Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18203 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1810 2
Россия - УФО - Свердловская область 1661 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3097 2
Германия - Федеративная Республика 12854 1
Испания - Королевство 3746 1
Европа 24502 1
Швеция - Королевство 3657 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7914 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 241 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6120 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10428 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9367 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2642 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5355 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 755 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17044 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5794 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5161 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14615 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9681 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2862 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8098 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 443 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5172 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1415 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25355 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6242 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 347 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3737 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2405 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5945 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1656 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 748 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1116 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1352 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31027 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 38 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1945 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 363 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 546 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11358 2
Известия ИД 680 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2548 2
