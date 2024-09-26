Группа компаний BestDoctor объявляет о ребрендинге и запуске единой онлайн-страховой – «Лучи»

Группа компаний BestDoctor объявляет о ребрендинге и запуске единой онлайн-страховой — «Лучи». В состав объединенной структуры войдут активы BestDoctor и BestInsure, а также, после одобрения регуляторами, «Росбанк Страхование» и «Росбанк Страхование Жизни». Все бизнес-юниты универсальной страховой «Лучи» будут функционировать на общей технологической платформе. Это собственная разработка компании, позволяющая оперативно собирать и конфигурировать продукты, выводя их на рынок в кратчайшие сроки. Об этом CNews сообщили представители BestDoctor.

Решение провести ребрендинг обусловлено не только структурными изменениями в рамках самого бизнеса, давно вышедшего за рамки медицинского страхования, но и желанием подчеркнуть его концептуальную основу. «Лучи» — онлайн-страховая, с которой легко.

«Мы хотим, чтобы страховым компаниям доверяли, а сервис ассоциировался с заботой, защищенностью, понятностью. Название «Лучи» символизирует свет, тепло, заботу, прозрачность. Новый бренд поможет преодолеть стереотипы страхового рынка, добавит легкости и скорости в пользовательский опыт», — сказал Марк Саневич, сооснователь страховой компании «Лучи».

За девять лет с момента запуска BestDoctor как технологического сервиса ДМС, спектр продуктов и услуг бизнеса значительно расширился. Сегодня группа компаний развивает направления корпоративного ДМС, имеет собственную виртуальную клинику, вышла в сегмент Embedded Insurance (страхование, встроенное в клиентский путь при покупке товара или услуги), а также оперирует в сферах страхования жизни. При всем разнообразии продуктов, компании удалось выработать единый подход, объединяющий все направления своей деятельности. Этот подход лег в основу концепции нового бренда: легко и просто общаться, легко понять, что покупаешь, легко и быстро получить выплату.

Более года проводилась исследовательская работа – изучение страховых барьеров у российских пользователей, анализ лучших мировых практик и выработка отличного от рынка позиционирования — онлайн-страховой, с которой легко. Как отмечали респонденты исследований, сегодня страхование в России — это сложная категория с тяжеловесными продуктами, большим количеством ограничений, сносок в договорах и непрозрачными условиями. Участники исследований выделяли запутанность и устаревшие подходы в бизнес-процессах страхового рынка — волокиту во всех вопросах урегулирования и на всех этапах взаимодействия с клиентами.

«У нас отличный девяти-летний бэкграунд компании BestDoctor, успешно работающей на рынке страхования в России, с лучшим NPS. Нам доверяют партнеры, инвесторы и более девяти млн пользователей, которым мы уже зарекомендовали себя как компанию с быстрыми выплатами без бумажной волокиты. Поэтому мы бросаем вызов сложностям рынка страхования. Каждый наш клиент избавится от тайн “мелкого шрифта” — непрозрачных условий. Он упростит свою жизнь и сможет получать выплаты за пару кликов», — сказал Михаил Беляндинов, сооснователь «Лучей».