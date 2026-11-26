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Лучи BestDoctor БестДоктор
Группа компаний Лучи (ранее BestDoctor) – экосистема медицинских и страховых сервисов для управления здоровьем компаний и людей. Группа объединяет одноименный сервис ДМС и страховую компанию BestInsure, предлагающую все виды личного страхования и другие решения для комфортной жизни.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 1 669 634 ₽*
СОБЫТИЯ
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Лучи и организации, системы, технологии, персоны:
|Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 82 1
|Саневич Марк 11 10
|Беляндинов Михаил 6 5
|Вольфсон Влад 59 2
|Кузнецов Филипп 2 2
|Романенко Андрей 95 1
|Евтушенков Владимир 221 1
|Смирнова Екатерина 9 1
|Абрамов Андрей 41 1
|Ансимов Константин 38 1
|Медведев Максим 6 1
|Батехин Сергей 7 1
|Пахандрин Сергей 2 1
|Самсонова Виктория 2 1
|Шиханцова Ольга 1 1
|Бессмертных Арсений 1 1
|Буряков Кирилл 10 1
|Квирквелия Леван 2 1
|Шамалов Артур 2 1
|Чеснавский Александр 34 1
|Костенко Виктор 1 1
|Гербылев Игорь 4 1
|Горячев Илья 1 1
|Москаленко Ольга 1 1
|Данина Наталья 9 1
|Эли Андрей 3 1
|Парфентьев Алексей 194 1
|Шадаев Максут 1253 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11630 2
|Известия ИД 804 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2546 1
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