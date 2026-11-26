Лучи BestDoctor БестДоктор

Группа компаний Лучи (ранее BestDoctor) – экосистема медицинских и страховых сервисов для управления здоровьем компаний и людей. Группа объединяет одноименный сервис ДМС и страховую компанию BestInsure, предлагающую все виды личного страхования и другие решения для комфортной жизни.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 2 дела, на cумму 1 669 634 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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