Более половины россиян хотят консультироваться с врачами онлайн

Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» и группы компаний BestDoctor узнали, как россияне относятся к телемедицине и онлайн-сервисам для здоровья. Для этого они провели исследование методом онлайн-опроса* и изучили данные пользователей.

Наиболее популярный среди россиян онлайн-сервис для здоровья –– запись в учреждения и электронная медкнижка (22%). Около 10% опрошенных используют мобильные приложения для здоровья, сервисы телемедицины или онлайн-консультации врачей. При этом абсолютное большинство (64%) еще ни разу не пользовалось онлайн сервисами для здоровья.

В целом большинство россиян положительно относятся к медицинским онлайн-услугам: 55% хотят консультироваться с врачами онлайн на постоянной основе. Более 20% хотели бы иметь возможность получать в электронном виде результаты анализов и диагностики, еще 18% опрошенных хотят иметь возможность получать экстренные консультации медиков онлайн.

«Телемедицинские технологии значительно расширили возможности классической медицины за счет удобства и простоты получения медицинских услуг в любой точке мира. Ускоряя процесс консультирования и постановки диагнозов, телемедицина освобождает время пациентов для действительно важного — заботы о своем здоровье. Согласно результатам исследования, 55% опрошенных выразили желание постоянно получать консультации от врачей в онлайне, и мы можем смело прогнозировать, что эта тенденция будет только усиливаться», — отметил Влад Вольфсон, партнер группы компаний BestDoctor.

При этом более половины россиян (58%) уверены, что услуги телемедицины должны оплачиваться работодателем в рамках ДМС, для трети опрошенных (33%) неважно, кто будет оплачивать и 7% готовы оплачивать услуги самостоятельно.

По данным исследования, 60% респондентов готовы хранить основные данные о своем здоровье (информацию о группе крови, категории здоровья и т.д.) в онлайн-сервисах. 12% опрошенных готовы делиться данными о хронических заболеваниях и травмах, а всего 2% готовы рассказать онлайн-сервисам о генетической предрасположенности к болезням. Не готовы хранить информацию о своем здоровье в электронных медкнижках – 24%.

Отказаться от походов в медучреждения и выбрать телемедицину готовы 38%. Среди основных причин –– желание избежать долгих очередей, быстрее получать результаты анализов и направления, а также чтобы самостоятельно отслеживать состояние здоровья. Большинство (60%) все еще не готовы полностью перейти на онлайн формат.

*Онлайн-опрос проходил в июне 2023 г.

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«Сравни» — российский финансовый маркетплейс в России. Более 14 лет компания позволяет пользователям сравнивать страховые, банковские и образовательные продукты.

Группа компаний BestDoctor основана российскими предпринимателями Марком Саневичем и Михаилом Беляндиновым в 2015 г. Сегодня это экосистема медицинских и страховых сервисов для управления здоровьем компаний и людей. Группа объединяет одноименный сервис ДМС и страховую компанию BestInsure.