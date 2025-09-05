Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182337
ИКТ 14178
Организации 11017
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3502
Системы 26150
Персоны 78341
География 2939
Статьи 1552
Пресса 1246
ИАА 715
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2711
Мероприятия 869

Беляндинов Михаил


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 «Точка Банк» и «Лучи» инвестируют 600 млн рублей в цифровую защиту малого и среднего бизнеса 1
26.09.2024 Группа компаний BestDoctor объявляет о ребрендинге и запуске единой онлайн-страховой – «Лучи» 1
21.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо» и BestDoctor: у россиян увеличился интерес к страхованию смартфонов китайских брендов 1
30.10.2023 Tele2 запускает экосистему здоровья с 8 программами для ЗОЖ и красоты 2
12.07.2023 Более половины россиян хотят консультироваться с врачами онлайн 1
09.07.2019 BestDoctor защитит здоровье сотрудников SuperJob 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Беляндинов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10487 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 165 1
Huawei 4109 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 442 1
Apple Inc 12409 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 256 1
BBK OPPO Electronics 399 1
Ростелеком 10102 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3035 1
Лучи - BestDoctor - БестДоктор 22 5
Лучи - BestDoctor - BestInsure - Бестиншур СК 5 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2608 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 211 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Страхование 2 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Superjob - Суперджоб 663 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1308 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7980 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25130 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1696 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5335 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 308 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3183 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21542 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12665 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14790 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12692 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13157 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 665 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9110 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55048 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 264 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2245 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5536 1
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes - Конструктор тестов - Test Constructor 112 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14227 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2664 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1286 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16675 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7231 1
Саневич Марк 11 3
Костенко Виктор 1 1
Горячев Илья 1 1
Смирнова Екатерина 9 1
Вольфсон Влад 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17792 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7914 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6120 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10428 4
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 241 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9367 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1310 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5767 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25355 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2642 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2405 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 546 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 363 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1352 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 748 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1415 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 331 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1945 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 38 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31027 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1116 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1656 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5945 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5794 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382188, в очереди разбора - 735249.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: