«М.Видео-Эльдорадо» и BestDoctor: у россиян увеличился интерес к страхованию смартфонов китайских брендов

Группа «М.Видео-Эльдорадо», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, и группа компаний BestDoctor выводят на рынок страховую ежемесячную подписку, которая защитит электронику от поломок и кражи. По итогам 2023 года продажи страховых продуктов для смартфонов в М.Видео-Эльдорадо увеличились более чем на четверть. BestDoctor фиксирует увеличение до 76% доли китайских смартфонов от общего объёма предлагаемых страховок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-.Эльдорадо».

В 2023 г. клиенты «М.Видео-Эльдорадо» стали чаще приобретать страховые полисы и сертификаты, которые дополняют гарантию и защищают новые устройства от других рисков – механических поломок, электрического тока, залития, грабежей и др. Покупатели по-прежнему чаще всего страхуют от непредвиденных рисков смартфоны Apple и Samsung, при этом наиболее активный рост зафиксирован в страховках к набирающим популярность девайсам китайских брендов — Realme, Tecno, Infinix, OPPO, Huawei и др.

В BestDoctor отмечают схожую тенденцию в собственных продажах ежемесячных подписок на страховку для электроники – на китайских производителей смартфонов пришлось 76% от общего количества приобретённых подписок. На втором месте оказался бренд Samsung, на него было оформлено 15% страховок. На третьем месте с долей 9% — Apple.

В условиях устойчивого интереса к страховым продуктам «М.Видео-Эльдорадо» и BestDoctor и запустили впервые в розничные продажи новое решение — ежемесячную страховую подписку на электронику. Это альтернатива традиционной страховке техники, оформляемой на один год, в неё входит покрытие рисков внешних механических поломок, воздействие жидкости, воздействие электроэнергии, защита от противоправных действий третьих лиц (кража, грабёж и др.), а также стихийных бедствий, пожаров, ударов молнии – самые распространённые не гарантийные ситуации. Цена месяца подписки составляет 1,5% от стоимости устройства, она может быть прекращена в любой момент по решению пользователя, а максимальное количество пролонгаций составляет 11. Оформление подписки уже доступно в пилотном режиме покупателям в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

Руководитель центра развития страховых продуктов группы «М.Видео-Эльдорадо» Виктор Костенко: «Россияне стремятся сохранить инвестиции и бережнее относятся к приобретаемой технике, особенно это касается смартфонов и ноутбуков, которыми мы наиболее активно пользуемся на протяжении дня. Это отражается в растущем интересе к страховым решениям, которые «продлевают жизнь» электронике и предполагают расширенные возможности защиты от непредвиденных случаев, тогда как по базовой гарантии отремонтировать можно только заводские дефекты. Например, покупатели новых смартфонов чаще всего страхуют девайсы от поломки экрана. Для защиты по негарантийным рискам мы предлагаем различные полисы и расширяем пул услуг. Вместе с BestDoctor мы начинаем предлагать уникальный для рынка продукт — ежемесячную подписку с демократичной ценой, востребованным наполнением для защиты по проблемам негарантийного характера, удобен для покупки в наших магазинах, а также пролонгации или прекращения онлайн».

Сооснователь группы компаний BestDoctor Михаил Беляндинов: «Новая подписная модель страхования позволяет покупателям оформить страховку на месяц, что значительно доступнее годовых разовых программ с аналогичным объемом покрываемых рисков. При этом страховые выплаты, в зависимости от стоимости смартфона или ноутбука, составят до 1 млн руб., а средняя скорость выплат — один час. По нашим данным, самый высокий спрос наблюдается на смартфоны в ценовом сегменте от 5 до 30 тыс. руб. При этом стоимость ежемесячной подписки страхования BestDoctor составляет около 1,5% от цены гаджета. Таким образом, актуальный ежемесячный платеж от 75 руб. покрывает наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы электроники».