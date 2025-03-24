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Завадских Андрей


24.03.2025 «Точка» и «Акселератор ФРИИ» запускают инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний 1
25.10.2024 «Точка» купила сервис генеративной графики для e-commerce 24AI 1
09.08.2024 «Точка» инвестирует 1 млрд в новое для российского рынка направление — бухтех 1
13.05.2024 «Точка» выплатила 8 млрд рублей клиентам, пострадавшим из-за ситуации с «Киви» 1
05.03.2024 Первый клиент «Точки», пострадавший из-за ситуации с «Киви», получил выплату от компании 1
12.07.2022 Банк «Точка» купил рекламную группу «Мэрилин» 1
06.06.2022 «Точка» и ОЭЗ «Иннополис» запускают акселератор для технологических стартапов 1
25.01.2021 Банк «Точка» и United Investors проинвестируют стартапы на 150 миллионов рублей 1
03.07.2018 «Точка» и Penenza.ru создают онлайн-продукт для участников тендеров 1
06.06.2016 Банк «Точка» поможет отправить отчетность за клиента с любой системой налогообложения 1
28.01.2016 Онлайн-бухгалтерия «Небо» интегрировалась с банком «Точка» 1
05.09.2012 Россияне стали чаще пользоваться картами для оплаты товаров и услуг 1
19.01.2012 Екатеринбуржцы всё чаще оформляют кредиты через интернет 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Завадских Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3626 1
24TTL - 24ТТЛ 2 1
8333 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 100 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 2
NanduQ - Qiwi 997 2
Банк24.ру 60 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4201 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2552 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15925 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3886 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3155 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1123 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12180 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6347 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10401 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 406 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6706 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7202 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2903 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1541 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4064 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5492 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 308 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4806 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 541 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4820 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1798 1
Интеррос - Точка Банк - 24AI 3 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3260 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 36 1
Пангин Дмитрий 11 1
Черняк Алексей 2 1
Туровец Артем 4 1
Климов Виталий 2 1
Шишкин Юрий 1 1
Швецова Мария 5 1
Ганник Яна 6 1
Удельнов Евгений 1 1
Горный Александр 42 1
Дьяконов Борис 12 1
Костенкова Татьяна 3 1
Пантелеев Эдуард 5 1
Морейнис Аркадий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4002 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 532 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 568 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6029 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11074 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8135 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5146 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4412 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 949 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 186 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 268 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4939 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 870 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1242 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6226 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5025 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6784 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1562 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1585 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16501 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 913 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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