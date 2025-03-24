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Завадских Андрей
Завадских Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|LG Electronics 3626 1
|24TTL - 24ТТЛ 2 1
|1С 8333 1
|Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 100 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 3
|АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 2
|ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
|Пангин Дмитрий 11 1
|Черняк Алексей 2 1
|Туровец Артем 4 1
|Климов Виталий 2 1
|Шишкин Юрий 1 1
|Швецова Мария 5 1
|Ганник Яна 6 1
|Удельнов Евгений 1 1
|Горный Александр 42 1
|Дьяконов Борис 12 1
|Костенкова Татьяна 3 1
|Пантелеев Эдуард 5 1
|Морейнис Аркадий 19 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146477 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4002 1
|Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 532 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 568 1
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