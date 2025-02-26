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Индексная книга (каталог) CNews*
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24TTL 24ТТЛ



26.02.2025 «Точка» запустила опцию автозамены лиц на фото для карточек товаров 1
25.10.2024 «Точка» купила сервис генеративной графики для e-commerce 24AI 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

24TTL и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3620 1
Интеррос - Точка Банк 7 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 347 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 663 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2517 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 1
Интеррос - Точка Банк - 24AI 2 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 139 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 265 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4915 1
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11012 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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