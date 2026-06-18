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Splat Global Сплат-Косметика BioMio

Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio

SPLAT Global – компания-производитель средств для гигиены полости рта, экологичных продуктов для ухода за домом, а также натуральной косметики

СОБЫТИЯ

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18.06.2026 Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего 1
05.08.2025 На Wildberries появился кешбэк 1
05.11.2024 «Билайн» удваивает инвестиции в Eshopmedia и растущий рынок ритейл-медиа 1
25.10.2024 «Точка» купила сервис генеративной графики для e-commerce 24AI 1
04.09.2023 Университет «Синергия» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Mpstats 1
23.05.2023 Как оптимизировать внутреннюю логистику предприятия? 1
17.03.2021 ФРИИ инвестирует в сервис управления продажами в магазинах у дома 1
20.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT 3
07.09.2020 SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК 1
02.06.2020 Как сделать новое решение драйвером цифровой трансформации 2
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
05.12.2019 «Системные технологии» завершили основной этап внедрения системы управления продажами и планирования производства в Splat Global 2
15.11.2019 SAP и «Ростелеком» продолжат сотрудничество в облачном бизнесе 1
29.08.2019 «ИТ Гильдия» стала партнером SimpleOne 1
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
11.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 2
18.02.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 2
22.02.2017 «Экологический союз» выпустил мобильный гид по «зеленым» товарам 3
26.02.2013 Автопарк Splat оснастили системой мониторинга Omnicomm 3
20.04.2012 Check Point представила унифицированную операционную систему безопасности GAiA 1
02.06.2010 8 июня в Москве откроется VIII международный саммит брендов-лидеров 1
11.02.2002 Alien Skin Software выпустит новый набор инструментов Splat! 1

Публикаций - 22, упоминаний - 32

Splat Global и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5571 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 365 3
SAP CIS - САП СНГ 867 3
Selectel - Селектел 524 3
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 217 2
Samsung Electronics 10981 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 2
Yandex - Яндекс 9068 2
Microsoft Corporation 25678 2
9478 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 144 2
Омникомм - Omnicomm 172 2
Google LLC 12585 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата 13 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 1
Just5 10 1
Masterdata - Мастердата 31 1
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 39 1
ST - Системные технологии 74 1
1С International - 1С-Интернешнл 3 1
РАУ ИТ - РАУ IT - РАУ АйТи - РАУ Компьютерс 9 1
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - MPSTATS - МПСТАТС 14 1
ИТ Гильдия 6 1
Flomly 1 1
24TTL - 24ТТЛ 2 1
ВымпелКом - Хайв - Eshopmedia - Ешопмедиа 4 1
Ростелеком 10848 1
МегаФон 10573 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15498 1
LG Electronics 3724 1
Intel Corporation 12762 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
HP Inc. 5868 1
Check Point Software Technologies 825 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9451 1
Philips 2096 1
McKinsey & Company Int 290 1
1С-Рарус 968 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 93 3
Спортмастер - Sportmaster 200 3
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 14 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 3
Абрау-Дюрсо 24 3
L’Oreal 58 2
Paulig Group - Паулиг РУС 25 2
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс 14 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8714 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2889 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1239 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1850 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 249 2
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 2
Акрон ГК - Acron 66 2
Desport - Decathlon - Декатлон 40 2
Русполимет ПАО 11 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 17 1
Полимер Системс 1 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 76 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 32 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 11 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Mixit - Миксит 3 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 69 1
Лобанов-логист 1 1
Swissotel - Свиссотель Красные Холмы 23 1
ВымпелКом - Хайв 18 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 31 1
Okkam - Амнет - Дэфт 16 1
Tarkett - Таркетт Рус 6 1
Bionorica SE - Бионорика 3 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3270 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13599 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5528 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2857 1
Федеральное казначейство России 1938 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Российский социально-экологический союз 3 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 152 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 103 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35639 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5912 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21515 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7776 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24086 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17918 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13459 4
Электроника - Chipping - Чипирование - технология по электронной идентификации 29 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4828 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6410 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1639 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12678 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25084 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2509 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7715 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27079 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3558 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1553 3
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3053 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12045 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13809 2
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7563 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 931 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 898 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2465 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3065 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 735 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2425 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13704 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4735 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2034 1
Листок жизни - Vitality Leaf - российский экологический сертификат по международному стандарту ISO 14024, присуждаемый Экологическим союзом (Санкт-Петербург) 4 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 577 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 175 3
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 3
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 3
1С:ERP Управление предприятием 812 2
SAP Ariba 308 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 93 2
SAP App Center 9 1
SAP Business One - SAP B1 98 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 19 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 236 1
GAiA-X - европейская облачная система 54 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5217 1
1С:Drive 2 1
ST Чикаго DMS 3 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 91 1
Check Point NG - Check Point Next Generation - Check Point NGFW 23 1
Check Point GAiA 3 1
Adobe Fireworks - Adobe Macromedia Fireworks 21 1
РАУ ИТ - Маппа 1 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - Точка маркетплейсы 16 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - 24AI 6 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - WB Кошелек 14 1
Check Point Threat Cloud 8 1
Corel Paint Shop - Jasc Software - PaintShop Pro - PSP - графический редактор 31 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1255 1
Google Android 15132 1
Apple iOS 8527 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3521 1
Microsoft Office 4116 1
Microsoft Windows 16769 1
Apple - App Store 3076 1
Samsung Galaxy 1025 1
Oracle Java - язык программирования 3447 1
JavaScript - JS - язык программирования 1397 1
Microsoft Teams - MS Teams 664 1
Apple iPhone 6 4861 1
Усик Сергей 11 3
Лащев Сергей 3 3
Горбунов Вадим 12 3
Заборов Михаил 4 3
Паныч Инга 7 3
Мелингер Станислав 12 3
Алтухов Сергей 14 2
Кукаркин Кирилл 6 2
Морина Анна 2 2
Десятов Роман 15 2
Кастильо Игорь 24 2
Прянишников Николай 315 1
Рыжонков Дмитрий 4 1
Дубровская Ольга 4 1
Чуканов Сергей 109 1
Жигалов Иван 3 1
Распутин Павел 3 1
Белоусов Игорь 14 1
Гриненко Алексей 4 1
Граф Аркадий 25 1
Зуева Наталья 1 1
Бутман Евгений 29 1
Исаев Камиль 20 1
Засурский Иван 16 1
Николаев Михаил 6 1
Saeijs Viktor - Сайс Виктор 12 1
Осипов Иван 7 1
Иванова Екатерина 4 1
Белоусов Михаил 5 1
Грачева Юлия 1 1
Савицкий Максим 2 1
Хохлова Мария 3 1
Демин Евгений 14 1
Саблин Роман 1 1
Лобанов Николай 1 1
Липкин Сергей 1 1
Писарева Елизавета 2 1
Ковш Алексей 6 1
Шишкин Юрий 1 1
Климов Виталий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2802 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18927 2
Европа 24893 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 2
Турция - Турецкая республика 2587 2
Латвия - Латвийская Республика 833 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 774 1
Сатурн - Титан (спутник) 529 1
Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 12 1
Казахстан - Республика 5990 1
Беларусь - Белоруссия 6242 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Индия - Bharat 5833 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2593 1
Германия - Федеративная Республика 13141 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1817 1
Франция - Французская Республика 8131 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14750 1
Украина 7903 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1103 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 361 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1402 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26958 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57038 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15815 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4938 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5505 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6516 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2632 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6524 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8762 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1115 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12150 2
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Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 370 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2297 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1306 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 399 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 250 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 138 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2086 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3003 1
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1898 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1692 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 582 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1090 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8535 3
eMarketer 206 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 75 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2182 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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