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Splat Global Сплат-Косметика BioMio
SPLAT Global – компания-производитель средств для гигиены полости рта, экологичных продуктов для ухода за домом, а также натуральной косметики.
СОБЫТИЯ
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Splat Global и организации, системы, технологии, персоны:
|Усик Сергей 11 3
|Лащев Сергей 3 3
|Горбунов Вадим 12 3
|Заборов Михаил 4 3
|Паныч Инга 7 3
|Мелингер Станислав 12 3
|Алтухов Сергей 14 2
|Кукаркин Кирилл 6 2
|Морина Анна 2 2
|Десятов Роман 15 2
|Кастильо Игорь 24 2
|Прянишников Николай 315 1
|Рыжонков Дмитрий 4 1
|Дубровская Ольга 4 1
|Чуканов Сергей 109 1
|Жигалов Иван 3 1
|Распутин Павел 3 1
|Белоусов Игорь 14 1
|Гриненко Алексей 4 1
|Граф Аркадий 25 1
|Зуева Наталья 1 1
|Бутман Евгений 29 1
|Исаев Камиль 20 1
|Засурский Иван 16 1
|Николаев Михаил 6 1
|Saeijs Viktor - Сайс Виктор 12 1
|Осипов Иван 7 1
|Иванова Екатерина 4 1
|Белоусов Михаил 5 1
|Грачева Юлия 1 1
|Савицкий Максим 2 1
|Хохлова Мария 3 1
|Демин Евгений 14 1
|Саблин Роман 1 1
|Лобанов Николай 1 1
|Липкин Сергей 1 1
|Писарева Елизавета 2 1
|Ковш Алексей 6 1
|Шишкин Юрий 1 1
|Климов Виталий 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8535 3
|eMarketer 206 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
|Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 75 1
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