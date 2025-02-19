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Юстус Лариса



19.02.2025 «Иль де ботэ» и Eshopmedia запускают ретейл-медиа платформу 1
05.11.2024 «Билайн» удваивает инвестиции в Eshopmedia и растущий рынок ритейл-медиа 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Юстус Лариса и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Хайв - Eshopmedia - Ешопмедиа 3 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
L’Oreal 57 1
Okkam - Амнет - Дэфт 6 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 25 1
ВымпелКом - Хайв 8 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 9 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 16 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
Unilever - Юнилевер Русь 154 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1355 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 134 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 229 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11201 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4771 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12091 1
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GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 107 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2133 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4907 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7535 1
eMarketer 206 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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