Юстус Лариса
|19.02.2025
|«Иль де ботэ» и Eshopmedia запускают ретейл-медиа платформу 1
|05.11.2024
|«Билайн» удваивает инвестиции в Eshopmedia и растущий рынок ритейл-медиа 1
Юстус Лариса и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Хайв - Eshopmedia - Ешопмедиа 3 2
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 134 2
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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