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Иль де Ботэ Ile De Beaute

Иль де Ботэ - Ile De Beaute


19.02.2025 «Иль де ботэ» и Eshopmedia запускают ретейл-медиа платформу 1
18.11.2024 «Корус Консалтинг» расширит линейку решений для электронной коммерции за счет платформы Ensi 1
13.08.2019 Sephora развернула Wi-Fi на базе оборудования Aruba в десяти российских магазинах 1
05.03.2019 Cardsmobile в партнерстве с Mastercard запустила универсальную платформу токенизации 1
06.07.2017 «Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012 1
14.12.2015 Linxdatacenter построил распределенную систему резервного копирования ИТ-инфраструктуры для «Иль Де Ботэ» 2
30.06.2014 Ирина Кривенкова - Рост ИТ-рынка идет за счет технологий, предоставляющих бизнесу конкурентные преимущества либо экономию 1
25.04.2014 Сеть магазинов «Иль де Ботэ» внедрила систему управления мобильными устройствами от Citrix 1
15.12.2011 Клиенты «Кредит Европа Банка» смогут перейти на кредитные карты MasterCard с технологией PayPass 1
18.07.2011 Мобильная реклама: не роскошь, а средство продвижения 1
02.06.2011 «М.П.К.-Международная парфюмерная компания» управляет поставками и запасами с помощью «1С:Комплексной автоматизации 8» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Иль де Ботэ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24667 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 2
Softline - Софтлайн 2844 2
Citrix Systems 813 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2163 1
HPE Aruba Networks 88 1
Inventive Retail Group 76 1
PayRing 3 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Samsung Electronics 10285 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
МегаФон 8940 1
8263 1
LG Electronics 3619 1
Philips 2056 1
Vodafone Group 1370 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 1
Eastman Kodak - Кодак 495 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 1
Информ 303 1
Корус Консалтинг ГК 1224 1
Олант 2 1
ВымпелКом - Хайв - Eshopmedia - Ешопмедиа 3 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 2
Unilever - Юнилевер Русь 154 2
Rosan Diamond 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2383 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
O’STIN - Остин 11 1
Adidas - Адидас 161 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 1
Югория - страховая компания 42 1
Альфа-Банк 1778 1
Walt Disney Company 623 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 205 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Mazda Motor Corporation 71 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
L’Oreal 57 1
Золотое яблоко 18 1
Кредит Европа банк 66 1
Градиент 90 1
Седьмой Континент 64 1
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 17 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 134 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5091 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8607 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11111 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4715 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7624 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2788 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7137 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12091 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3324 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2382 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10159 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12228 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12567 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8500 1
Умные платформы 1698 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12584 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 604 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1268 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1278 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1237 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16007 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11201 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 460 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4036 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13847 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 589 1
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 6 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 1
Commvault Simpana 14 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Qlik Qlikview 116 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Citrix XenMobile 21 1
МТС Коммуникатор 31 1
Microsoft Advertising Platform 12 1
Linx Datacenter 49 1
Microsoft Dynamics 1177 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 41 1
Linx Cloud 58 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 52 1
Microsoft Windows 15722 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 205 1
MasterCard Gold 19 1
Greensight - Ensi Энси - e-commerce платформа 8 1
Макар Александр 7 3
Горыня Кирилл 24 1
Кравченко Екатерина 3 1
Захаров Андрей 37 1
Кривенкова Ирина 9 1
Орлов Иван 5 1
Самойленко Максим 66 1
Багдассариан Стефани 1 1
Урядова Екатерина 1 1
Курилин Юрий 1 1
Баринов Олег 1 1
Аникин Алексей 3 1
Бар-Бирюкова Мария 96 1
Мелихов Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 3
Европа 21805 2
Франция - Французская Республика 7860 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17472 1
Европа Западная 1482 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 1
Азия - Азиатский регион 5555 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1783 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1152 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7489 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 908 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4907 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2173 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7873 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1892 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 312 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5105 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4856 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1626 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2198 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2270 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1550 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 603 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5555 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6731 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5039 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2022 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3184 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 261 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2427 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1262 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5862 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2742 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 237 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2494 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6288 1
Gartner - Гартнер 3561 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 2
Berg Insight 19 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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