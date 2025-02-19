Иль де Ботэ Ile De Beaute
Иль де Ботэ и организации, системы, технологии, персоны:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 134 1
|Макар Александр 7 3
|Горыня Кирилл 24 1
|Кравченко Екатерина 3 1
|Захаров Андрей 37 1
|Кривенкова Ирина 9 1
|Орлов Иван 5 1
|Самойленко Максим 66 1
|Багдассариан Стефани 1 1
|Урядова Екатерина 1 1
|Курилин Юрий 1 1
|Баринов Олег 1 1
|Аникин Алексей 3 1
|Бар-Бирюкова Мария 96 1
|Мелихов Сергей 6 1
|Gartner - Гартнер 3561 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 2
|Berg Insight 19 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
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