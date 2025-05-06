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Greensight Ensi Cloud Ensi Cloud Search Ensi Cloud Adviser
Ensi Cloud объединяет решения для глубокой персонализации клиентского опыта. Среди них — Ensi Cloud Search и Ensi Cloud Adviser. Экосистему создала российская компания «Гринсайт».
|06.05.2025
|Российская экосистема Ensi Cloud получила официальный статус от Минцифры 3
|09.04.2025
|Товарные рекомендации Ensi Cloud Adviser увеличили конверсию добавления рекомендованных товаров в корзину в интернет-магазине «Иль Де Ботэ» 1
Greensight и организации, системы, технологии, персоны:
|Волков Егор 10 1
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