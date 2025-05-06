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Greensight Ensi Cloud Ensi Cloud Search Ensi Cloud Adviser

Greensight - Ensi Cloud - Ensi Cloud Search - Ensi Cloud Adviser

Ensi Cloud объединяет решения для глубокой персонализации клиентского опыта. Среди них — Ensi Cloud Search и Ensi Cloud Adviser. Экосистему создала российская компания «Гринсайт».


06.05.2025 Российская экосистема Ensi Cloud получила официальный статус от Минцифры​​ 3
09.04.2025 Товарные рекомендации Ensi Cloud Adviser увеличили конверсию добавления рекомендованных товаров в корзину в интернет-магазине «Иль Де Ботэ» ​ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Greensight и организации, системы, технологии, персоны:

Иль де Ботэ - Ile De Beaute 13 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14613 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12292 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4938 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7295 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3684 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4111 1
Greensight - Ensi - Энси - e-commerce платформа 12 1
Волков Егор 10 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1371 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357759, в очереди разбора - 757713.
Создано именных указателей - 174168.
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