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Индексная книга (каталог) CNews*
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Greensight Гринсайт



25.02.2025 Ensi и Deckhouse Kubernetes Platform получили сертификат совместимости 1
Рынок ИТ-услуг 2021 1
31.01.2022 Как прийти к эволюционному развитию в онлайн-ритейле 1
19.01.2022 Сергей Мелихов -

Открытая ИТ-система позволяет каждому создать свою e-commerce платформу

 1
19.01.2022 У поставщиков ИТ-услуг есть все возможности для диверсификации бизнеса 1
19.01.2022 Темпы роста мирового и российского рынка ИТ-услуг практически сравнялись 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Greensight и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 2
Крок - Croc 1777 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Ланит Интеграция 190 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 271 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
Softline - Софтлайн 2853 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
SAP SE 5289 1
Apple Inc 12156 1
Монолит-Инфо 121 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Flant - Флант 101 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 2
Твой дом - сеть гипермаркетов 15 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 674 1
Лента - Утконос 177 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Coca-Cola Company 254 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 6
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1214 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7475 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12119 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3574 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4434 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2793 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4037 2
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 147 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4763 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2300 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7157 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1719 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5432 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 637 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1449 1
DevOps - Development и Operations 896 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 536 1
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 33 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 114 1
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 400 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 42 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 67 1
WaaS - WorkPlace-as-a-Service - Рабочее место как сервис 9 1
Инфраструктура 3.0 - мультиинфраструктура 2 1
T&M - Time&Material - оплата по факту 4 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2859 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 403 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 352 1
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Apple Pay 491 1
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Google YouTube - Видеохостинг 2763 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 96 1
Мелихов Сергей 6 5
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Шилов Сергей 91 1
Уколова Мария 7 1
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Дзаварян Сергей 2 1
Тремзин Олег 12 1
Бурлаков Виктор 3 1
Шмелев Павел 17 1
Титов Александр 27 1
Волков Егор 7 1
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CNews Рынок ИТ-услуг 167 3
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CNews Облачные сервисы 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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