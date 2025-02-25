Получите все материалы CNews по ключевому слову
Greensight Гринсайт
Greensight и организации, системы, технологии, персоны:
|Мелихов Сергей 6 5
|Рожков Александр 17 2
|Бухар Виктория 12 2
|Кошкина Юлия 13 2
|Шилов Сергей 91 1
|Уколова Мария 7 1
|Зиборов Сергей 2 1
|Уханов Максим 2 1
|Дзаварян Сергей 2 1
|Тремзин Олег 12 1
|Бурлаков Виктор 3 1
|Шмелев Павел 17 1
|Титов Александр 27 1
|Волков Егор 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
Создано именных указателей - 169791.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.