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Ensi и Deckhouse Kubernetes Platform получили сертификат совместимости

Открытая сервисная платформа Ensi и Kubernetes-платформа, получившая сертификат ФСТЭК России, Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), стали технологическими партнерами. Об этом CNews сообщили представители Ensi.

Компании-разработчики подтвердили корректную совместную работу программного обеспечения (ПО) Deckhouse Kubernetes Platform и Ensi Platform. Проверку провели и утвердили инженеры-разработчики ПО — АО «Флант» и ООО «ГринСайт».

DKP сокращает время подготовки среды разработки до 15 раз и упрощает работу более 80% операций. За счет платформы Ensi ритейлеры быстрее запускают собственные системы электронной коммерции и снижают стоимость будущих инноваций.

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Цифровизация

Егор Волков, генеральный директор Ensi: «В России создают продукты, соответствующие мировым стандартам качества, в том числе в сфере ИТ. Поэтому и многие компании теперь осознанно выбирают российское программное обеспечение, и мы им в этом помогаем, а еще вступаем в коллаборацию с лидерами отрасли. В истории Ensi успешно реализованы кейсы с крупнейшими представителями ритейла и e-commerce, такими как “Ашан”, “Лэтуаль” и “Иль де Ботэ”. Совместная работа с DKP позволит нам улучшить качество наших проектов».

Александр Титов, генеральный директор «Флант»: «Создание экосистемы российских ИT-решений — это не просто тренд, а реальная необходимость для бизнеса. Объединение наших технологий открывает новые возможности для компаний, позволяя им безопасно внедрять и управлять Kubernetes-кластерами в любом ИТ-ландшафте. Deckhouse Kubernetes Platform автоматизирует развертывание, мониторинг и поддержку контейнерных нагрузок, снижая затраты на инфраструктуру и повышая устойчивость систем. Для таких динамичных отраслей, как ритейл и e-commerce, это особенно важно, ведь скорость и стабильность ИT-инфраструктуры напрямую определяют конкурентоспособность бизнеса и качество взаимодействия с конечными пользователями».

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