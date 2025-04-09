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Greensight Ensi Энси e-commerce платформа

Greensight - Ensi - Энси - e-commerce платформа

Команда Open Source платформы Ensi разрабатывает решения для автоматизации ключевых процессов электронной торговли. К главным преимуществам платформы относятся гибкая сервисная архитектура, открытая лицензия и современный обновляющийся технологический стек. ИТ-инструменты платформы Ensi способны заменить зарубежные решения того же класса, помогают закрывать бизнес-задачи заказчиков enterprise-уровня и могут стать основной для последующей цифровой трансформации компании. 


09.04.2025 Товарные рекомендации Ensi Cloud Adviser увеличили конверсию добавления рекомендованных товаров в корзину в интернет-магазине «Иль Де Ботэ» ​ 1
01.04.2025 K2 Cloud и Ensi подтвердили полную совместимость 2
25.02.2025 Ensi и Deckhouse Kubernetes Platform получили сертификат совместимости 2
22.01.2025 Российский разработчик ИТ-решений Ensi и Т-Банк стали технологическими партнерами 2
23.12.2024 Спрос на собственные e-commerce продукты «Корус Консалтинг» на базе платформы «Бустрейд» вырос в два раза 1
18.11.2024 «Корус Консалтинг» расширит линейку решений для электронной коммерции за счет платформы Ensi 1
23.10.2024 Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом 1
02.07.2024 Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM 1
Рынок ИТ-услуг 2021 2
31.01.2022 Как прийти к эволюционному развитию в онлайн-ритейле 1
19.01.2022 Сергей Мелихов -

Открытая ИТ-система позволяет каждому создать свою e-commerce платформу

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Публикаций - 11, упоминаний - 15

Greensight и организации, системы, технологии, персоны:

Greensight - Гринсайт 7 5
8362 2
Корус Консалтинг ГК 1238 2
Softline - Софтлайн 2907 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
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Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
Рексофт - Reksoft 422 1
Открытые технологии 703 1
GreenData - Гриндата 31 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 33 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 30 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
Flant - Флант 109 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 46 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 179 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 288 4
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 3
Твой дом - сеть гипермаркетов 15 2
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 13 2
X5 Group - Перекрёсток 557 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 715 1
Лента - Утконос 177 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 278 1
Coca-Cola Company 254 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 41 1
Магнит Косметик 34 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4283 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12226 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67808 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10461 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7579 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51885 5
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 114 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31391 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1255 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4083 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2375 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3641 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7238 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6950 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14295 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13508 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2941 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 409 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20136 2
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4870 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1077 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6770 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6385 2
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5378 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1461 1
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 400 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 354 1
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AaaS - Answers as a Service 1 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 545 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24764 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30219 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3339 1
Repository - Репозиторий 907 1
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Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 3 1
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Globus IT - Compo Soft - Compo Platform 12 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 505 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1300 1
Oracle Java - язык программирования 3113 1
Рексофт - RNT Group - Синапс 3 1
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Greensight - Ensi ApiPay 1 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 693 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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