Российская экосистема Ensi Cloud получила официальный статус от Минцифры​​

Ensi Cloud прошла регистрацию в Реестре программного обеспечения (ПО) Министерства цифровой трансформации (Минцифры). Об этом CNews сообщили представители компании «Гринсайт».

Ensi Cloud — отечественная экосистема данных, объединяет решения для глубокой персонализации клиентского опыта. Среди них — Ensi Cloud Search и Ensi Cloud Adviser. Экосистему создала российская компания «Гринсайт». В Реестр уже вошла разработка Ensi, а теперь в списке числится экосистема Ensi Cloud.

Егор Волков, генеральный директор Ensi: «Регистрация Ensi Cloud в Реестре ПО Минцифры — подтверждение качества на федеральном уровне. Ведь это не просто ИТ-продукт, а продукт, признанный государственным органом, с официальным статусом от Минцифры».