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Волков Егор



22.01.2025 Российский разработчик ИТ-решений Ensi и Т-Банк стали технологическими партнерами 1
20.04.2023 В Inline Technologies назначен новый технический директор 2
28.06.2022 Inline Technologies обеспечит миграцию предприятий на российское офисное ПО 1
25.05.2021 Inline Technologies и «Росплатформа» создали универсальную платформу виртуализации для госсектора 1
Бизнесу нужны не отдельные ИТ-продукты, а комплексная миграция с иностранных платформ на российские 1
21.06.2018 Inline Technologies построила коммуникационную инфраструктуру в аэропорту «Симферополь» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Волков Егор и организации, системы, технологии, персоны:

Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Росплатформа - Р-Платформа 83 2
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Microsoft Corporation 24630 1
Broadcom - VMware 2360 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1880 1
Nutanix 98 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6086 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10084 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13110 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1528 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2472 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7378 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9379 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1824 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5714 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2539 1
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 76 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 877 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 637 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1430 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2653 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3725 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2650 1
Аналоговые технологии 2769 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6221 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24461 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20797 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8196 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1555 2
Microsoft Office 3736 2
Linux OS 9944 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 50 1
Росплатформа Р-Виртуализация 19 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 1
HPE StoreVirtual VSA - HPE StoreVirtual Virtual Storage Appliance 18 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Росплатформа Р-Хранилище 17 1
Dell EMC ScaleIO 17 1
Microsoft Outlook 1392 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 919 1
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 156 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5415 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6943 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2165 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8638 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1689 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13498 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 1
Gartner - Гартнер 3556 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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