Inline Technologies обеспечит миграцию предприятий на российское офисное ПО

Компания Inline Technologies способна обеспечить миграцию предприятий на российское офисное ПО. Такое заявление сделал руководитель департамента вычислительных систем Inline Technologies Егор Волков.

«Inline Technologies имеет все возможности для того, помочь отечественным промышленным предприятиям преодолеть критическую зависимость от импортных поставок программных и аппаратных средств не только на инфраструктурном, но и на прикладном уровне», – заявил руководитель департамента вычислительных систем Inline Technologies Егор Волков.

Он добавил, что компания целенаправленно занимается импортозамещением более семи лет, наращивая объем экспертизы в этой области и расширяя список партнеров из числа отечественных ИТ-вендоров. За последнее время компанией полностью сформирован импортонезависимый технологический стек, который объединяет различные сетевые, вычислительные решения, системы информационной безопасности, средства виртуализации и прикладные системы российского производства. Они протестированы по функциональности и совместимости в наиболее распространенных отечественных операционных системах: Astra Linux, «Альт», Гослинукс, «Ред ОС», «Роса». Это обеспечивает задел для сквозной импортозаместительной миграции ИТ прежде всего в органах государственной власти и на промышленных предприятиях.



Неотъемлемой частью созданного Inline Technologies ИТ-стека являются и безопасные офисные решения для общения и совместной работы с документами на базе ПО «Мой офис». Компания использует этот пакет в качестве полнофункционального аналога MS Office при организации защищенных рабочих мест сотрудников для взаимодействия как в локальном, так и в удаленном режиме – например, на территориально распределенных предприятиях.

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«Мой офис» сертифицирован ФСБ России и ФСТЭК России в отношении работы с документами, составляющими коммерческую и государственную тайну, вплоть до уровня «Совершенно секретно», и обладает широкими возможностями сопряжения со сторонним прикладным ПО, в том числе наиболее популярными в России системами электронного документооборота и управления производством. Кроме того, возможность лицензирования «Мой офис» по модели SaaS позволяет Inline Technologies использовать его также в проектах по созданию доверенной облачной корпоративной инфраструктуры для средних и крупных предприятий.